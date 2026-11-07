11月5日，第九届虹桥国际经济论坛“人形机器人与具身智能产业创新发展合作”分论坛在上海举行。会上，中国人形机器人与具身智能百人会发布《人形机器人应用场景图谱》，覆盖科研教学、汽车制造、3C制造、商贸物流、医疗健康、养老助残、家政服务、运维巡检、应急救援、现代农业十大领域，为人形机器人产业规模化落地提供参考。从制造业到日常生活，人形机器人的应用边界正在进一步拓宽。

值得关注的是，随着技术不断进步，行业对人形机器人的评价标准也在发生变化。

论坛上，宇树科技创始人王兴兴分享了一个有趣的现象：如今机器人格斗表演的观赏性反而不如去年。原因在于，过去机器人稳定性较差，受到击打后容易倒地，反而让格斗过程更具对抗感;现在机器人稳定性明显提升，即使受到攻击也能保持站立，倒地和摔倒的场面减少了。

这一变化背后，是机器人运动控制和自主决策能力的进步。王兴兴还介绍了宇树基于端到端世界模型实现的全自主格斗，机器人能够实时采集画面，由模型直接推理并作出决策。相比按照预设程序完成动作，自主感知、判断和执行，对机器人的综合能力提出了更高要求。

不过，格斗能力只是具身智能的一种技术展示。机器人能够完成复杂动作，并不意味着它已经具备在真实环境中持续工作的能力。对于产业而言，比起能否完成一场精彩的格斗表演，机器人能不能稳定完成一项具体任务，显然更值得关注。

目前，国内已经出现一些将技术能力与实际场景结合的探索。例如，加速进化的Booster K1搭载高通跃龙QCS8550平台，在机器人足球等高动态场景中，可在端侧完成环境感知、目标识别、路径规划和动作决策。阿加犀的“通天晓”人形机器人同样基于该平台，将端侧大模型、视觉感知、运动控制和人机交互等能力结合，已在交通劝导等场景开展应用。这些实践说明，端侧算力与智能算法正在成为机器人实现实时感知和自主执行的重要支撑。

在制造和物流领域，人形机器人也开始承担实际工作。乐聚机器人已有十几台机器人在汽车工厂常规作业两个多月;星动纪元的机器人则进入多个省市的快递分拣中心，参与小包分拣。

当然，从试点部署到规模化应用，仍然有不少问题需要解决。工业生产对操作精度、任务成功率和连续运行能力有较高要求，物流场景则需要机器人适应不同规格的包裹和动态变化的作业环境。此外，设备采购、维护成本以及投入产出比，也直接影响企业是否愿意扩大部署规模。

从机器人格斗观赏性的变化，到汽车工厂和物流分拣中心的实际部署，人形机器人产业的竞争重点正在发生变化。跑得快、站得稳、动作灵活，曾经是行业展示技术进步的重要方式，而能否在真实环境中持续、稳定地完成任务，正在成为检验机器人能力的重要标准。

此次虹桥论坛发布《人形机器人应用场景图谱》，正是对这一趋势的回应。它不仅梳理了人形机器人未来可能进入的十大应用领域，也为技术研发与产业需求之间建立了更清晰的连接。