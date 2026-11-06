11月4日，在2026年世界互联网大会乌镇峰会机器人与具身智能论坛上，京东集团技术委员会主席曹鹏透露，未来五年，京东物流计划采购300万台机器人、100万台无人车和10万架无人机，推动人工智能加快走进真实产业场景。

大规模采购计划释放出一个值得关注的信号：机器人产业的竞争，正在从技术研发延伸到实际应用。对于物流行业而言，仓储搬运、货物分拣、商品识别等环节存在大量重复性工作，具备一定的自动化改造空间。但机器人真正进入这些场景，并不是简单地完成几个动作演示就足够了。面对不同规格的商品、复杂的仓储环境以及连续作业需求，机器人还需要具备稳定的识别、判断和操作能力。

这也意味着，真实产业场景将成为检验具身智能能力的重要标准。京东在这方面拥有一定的业务基础。目前，京东拥有3800多个仓库、超过20万家合作线下零售药房、超过1万家各类线下门店，家政业务还有超过5万名自运营保洁师。这些物流、零售和家政场景，不仅能够为机器人提供应用空间，也能让技术企业接触到真实的任务需求。

例如，智元具身机器人已经进入京东物流智狼仓，双方正在真实作业环境中检验产品边界、提升运行可靠性。相比在实验室中完成预设动作，进入仓库后需要面对的商品种类、作业流程和环境变化更加复杂。机器人能否在这样的环境中持续完成任务，直接关系到其实际应用价值。对于机器人企业来说，这类真实场景也能够提供产品迭代所需要的反馈。

除了开放应用场景，数据和训练能力同样重要。京东计划在两年内累计采集超过1000万小时高质量人类真实场景视频数据，以及超过100万小时机器人本体运行数据。同时，京东推出JoyAI-Sim物理仿真引擎，让机器人能够在虚拟环境中进行测试和验证。据京东披露，在已完成的测试中，其仿真评测与真实评测结果一致性约为90%，评测效率达到真机评测的3.2倍。这有助于减少部分真机测试成本，提高机器人训练和验证效率。

从采购计划到数据采集，再到真实仓储场景验证，京东的布局实际上指向同一个问题：如何让机器人真正承担工作，而不只是展示技术能力。

当然，300万台的采购计划并不意味着机器人已经具备大规模独立作业能力。复杂环境适应、任务执行稳定性、设备维护成本以及投入产出比，仍然是产业落地需要解决的问题。

但可以肯定的是，机器人产业需要更多京东这样的真实业务场景，也需要更多企业参与数据、技术和供应链协作。当机器人能够在仓库里稳定搬运、分拣，在零售和家政场景中完成实际任务，具身智能才算真正迈出了规模化应用的一步。