2026年6月2日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

黄仁勋宣布：联手宇树打造1.8米参考人形机器人

6月1日，英伟达首席执行官黄仁勋宣布，英伟达已与宇树科技合作，推出新一代人形机器人参考设计H2+，也被称为Isaac GR00T系统，以加速全球人形机器人行业创新。黄仁勋在演讲中表示，这套系统已经完成整体集成。机器人本体拥有31个自由度，每只机械手拥有25个自由度，整机身高约1.8米、重量约68公斤。(红星新闻)

OpenAI官宣进军机器人赛道，短期内专注研发协助型机器人

OpenAI CEO山姆・奥特曼在社交平台发布OpenAI Robotics招聘信息，称公司正在寻找杰出的全栈硬件、运营、系统及机器学习工程师，共同编程并制造对社会真正有用的机器人。奥特曼表示，人工智能应当能够在现实世界中帮助人类。短期内，OpenAI专注于研发能够协助技术工人建设未来基础设施的机器人;长远来看，公司设想未来的每个人都能拥有一个可以完成各种需求的个人机器人。奥特曼透露，OpenAI的世界模拟研究项目在过去一年中发展迅速，现演变为OpenAI Robotics。项目由阿迪亚・拉梅什领导，目前的进展十分迅猛，其根基在于机器人硬件研究与机器学习研究的深度融合与协同设计。(界面新闻)

短期成功关键在于能否快速推出可靠的工业辅助机器人，验证技术可行性与商业价值;长期则取决于能否解决硬件成本、安全伦理等核心问题，实现个人机器人的普惠化。

字节跳动AI Agent平台扣子Coze正式上线3.0全新版本

6月1日，字节跳动旗下AI Agent平台扣子(Coze)3.0全新版本正式上线。据了解，扣子3.0全新版本支持多人多Agent协作、金融、自媒体、医疗、法律、科研等行业技能包，以及一键加载、多端同步等。同时，Claude Code、Codex CLI、Openclaw等可一键接入。(36氪)

LobsterAI上线图片视频大模型矩阵

国内大厂首个开源龙虾类产品LobsterAI(网易有道龙虾)近日宣布上线图片生成与视频生成能力，并一次性接入包括Seedream、Seedance、HappyHorse、MiniMax-Hailuo在内的模型。(36氪)

阿里发布Qwen3.7-Plus模型，升级多模态交互混合AI智能体

6月2日消息，阿里千问大模型发布博文，宣布推出Qwen3.7-Plus模型，定位为多模态交互混合智能体。Qwen3.7-Plus 是 Qwen3.7的多模态升级版，核心定位是视觉与语言统一的智能体基座。它保留文本、编码、工具使用和生产力工作流能力，同时强化视觉理解、视觉推理和跨模态任务处理。(IT之家)

谷歌：AI需求水平已超出公司现有供应能力

谷歌表示，来自企业和消费者的AI解决方案需求强劲，AI需求水平已超出公司现有供应能力。(财联社)

英伟达推出NVIDIA DSX平台

英伟达当地时间5月31日宣布推出NVIDIA DSX平台，为基础设施构建者提供创建AI工厂的完整行动指南。英伟达CEO黄仁勋表示：“借助DSX平台，你可以在不花一分钱的情况下对整个工厂进行模拟，在安装一个机架之前验证性能，并以生产级AI所需的可靠性运营。”(界面新闻)

微软将发布新的人工智能模型和Windows改进

据报道，微软将发布新的人工智能模型和Windows改进。(界面)