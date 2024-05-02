GitHub发布Copilot Workspace，旨在以全新的方式构建软件

5月2日消息，在过去的两年里，生成式AI帮助程序员提升了效率。现在，GitHub为他们提供了更多的工具。

日前，GitHub发布了GitHub Copilot Workspace的技术预览版，这是一个由人工智能驱动的开发环境。该版本基于GitHub现有的生产力工具，包括2022年推出的GitHub Copilot和Copilot Chat，后者允许程序员使用自然语言测试和调试代码。

据悉，在Copilot工作区中，开发人员现在可以用自然语言进行头脑风暴、计划、构建、测试和运行代码。这种以任务为中心的新体验从头到尾利用了不同的copilot驱动的代理，同时让开发人员完全控制流程的每一步。

Copilot Workspace为开发人员提供端到端的人工智能支持，旨在帮助许多程序员在项目开始时受阻。从GitHub存储库或问题开始，工程师可以使用人工智能驱动的代理来解决错误并测试可能的解决方案。

由于Copilot Workspace熟悉代码库和以前的问题回复，因此该工具可以建议并采取步骤尝试解决问题，所有这些都是用自然语言编写的。

所有Copilot Workspace的步骤和代码建议都是可编辑的，这意味着开发人员可以控制部署的内容，但不必构建每个组件来实现。

根据公告，GitHub希望重新构想整个开发人员的体验：Copilot Workspace代表了一种用自然语言构建软件的全新方式，并且明确旨在比以往任何时候都更快、更容易地交付，而不是取代，以开发人员的创造力。

GitHub解释说，通过使软件更简单，更容易构建，该工具让专业开发人员专注于更大的系统，而不是陷入代码行。该公司还希望Copilot Workspace能够帮助初学者和业余程序员。