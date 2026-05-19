2026年5月19日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

腾讯设计智能体Ardot正式公测

5月18日，腾讯自研AI设计智能体平台Ardot正式公测。它不只是又一个"能画图的软件"，而是一个 AI 驱动的产设研协作平台。从一句话生成团队可编辑的UI/UX 设计，到能直接跑起来的代码，一个工具里全走完。(第一财经)

依托AI能力实现文案生成可编辑UI设计，还可直接输出实用代码，一站式完成创意到落地全流程，有效打通团队协作壁垒，大幅缩减项目研发周期，让AI设计真正落地产业实用场景。

英特尔CEO称代工业务取得进展

英特尔CEO陈立武在当地时间周一接受采访时表示，该公司的外部代工业务正在稳步发展，成为其扭亏为盈的关键一环。“代工业务非常重要，”陈立武表示，“它是重要的国家资产之一。”(新浪财经)

戴尔将与谷歌和SpaceX等公司展开合作

戴尔科技在上一季度为其“AI工厂”产品线新增1,000家客户，使其总客户数达到了5000家。戴尔正在推出多款新产品以协助企业搭建AI应用，其中包括一款名为“Dell Deskside Agentic AI”(戴尔桌面智能体AI)的产品。此外，戴尔还与谷歌和SpaceX等公司展开合作，将AI模型与工具引入企业自身的内部网络中。(财联社)

Anthropic据悉将向金融稳定委员会简报AI模型Mythos发现的网络防御漏洞

5月18日消息，据报道，Anthropic已同意向金融稳定委员会(FSB)成员简报其AI模型Mythos的相关情况。Anthropic将重点简报Mythos所识别出的、全球金融体系网络防御方面存在的脆弱性。FSB目前正着手起草一份关于金融体系中应用AI的稳健实践报告，并计划于下月发布该报告以征求意见。(界面新闻)

百度：一季度营收321亿元，AI业务收入136亿元

5月18日，百度发布2026年第一季度财报。财报显示，一季度营收321亿元，上年同期营收324.52亿元。一般性业务收入260亿元，同比增长2%;其中，AI业务收入136亿元，占百度一般性业务收入的52%，已连续多个季度增长;AI应用收入为人民币25亿元，同比大致持平。智能云基础设施收入为人民币88亿元，同比增长79%;GPU云的收入同比增长184%。(鞭牛士)

谷歌与黑石集团据悉将组建AI云合资公司

据知情人士透露，Alphabet旗下的谷歌和黑石集团计划利用谷歌的专用芯片，打造一家人工智能云公司，与CoreWeave等公司展开竞争。(新浪财经)

AI芯片初创公司Tenstorrent可能获得超50亿美元估值

据透露，AI芯片初创公司Tenstorrent吸引到众多竞争对手的兴趣。如果达成一份协议，该公司可能会获得超过50亿美元估值。(财联社)

京东：今年京东体系的AI相关研发投入增长将超200%

今年京东6・18将是首次全场景、全产业融入AI的一届6・18。今年，京东体系的AI相关研发投入增长将超200%，并已构建了全栈AI产品矩阵，以及京东JoyAI基础大模型、京东物流超脑大模型、京东健康京医千询大模型、京东工业JoyIndustrial大模型、JoyAI-RA具身智能模型等垂域模型。目前，JoyInside已与近200个家电家居、机器人、健康、玩具等品牌深度合作，为智能硬件植入AI大脑。(36氪)