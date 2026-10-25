10月21日的柏林GTC主题演讲结束后，英伟达CEO黄仁勋与硅谷投资人Gavin Baker 一同接受了雅虎财经的采访。黄仁勋提到，市场长期把GPU的折旧周期按四年计算，这个认知已经过时：“过去认为只有四年生命周期的东西，实际上可能是八年甚至更长。”并表示下一代Vera Rubin芯片的生命周期同样按七至八年设计。

实际上，硬件的生命周期并不单纯由设计或制造一方决定，而是根据每家公司的实际情况，经审计确认折旧周期，即使同款芯片具体到各家公司的情况也可能不同。黄仁勋的表态是给出一个关于“还能用多久”的判断，而这个判断一定程度上会变成别人账本上的依据。

现成的案例也出现在他提及的公司身上。CoreWeave在2025年年报里写明：技术设备按 6 年折旧。这6年还是2023 年1月从5年延长而来的，理由是硬件性能、软件优化和数据中心设计的持续进步。同行也差不多：Meta从2025年1月起把大部分服务器和网络设备定为5.5年，Nebius 从2026年1月起由4年改为5年，IREN是5年。

折旧周期每差一年值多少钱？是一个可以计算的数字。CoreWeave今年第二季度的折旧摊销是14亿美元，去年同期是5.53亿。若按第三方测算把6年压到5年，这一季要多出约2.4亿美元折旧，当季0.49亿美元的营业亏损会扩大到约2.9亿。改动一个年限，先变的是利润表，不是现金流――机器没变，钱早就付过了。折旧不计入EBITDA(息税折旧及摊销前利润)，这也是这门生意习惯拿EBITDA说话的原因。

所以这从来不止是技术讨论。今年8月10日，英伟达和阿波罗、贝莱德、黑石、布鲁克菲尔德、高盛、KKR六家机构签了谅解备忘录，建设独立的算力融资平台，逐步调动超过5000 亿美元第三方资本。官方新闻里黄仁勋的原话是：在AI里，算力就是收入；英伟达的算力被广泛采用，可在不同客户与运营商之间调配迁移，并通过CUDA持续优化，从而延长使用寿命、提高经济性。融资平台要先有抵押物，抵押物要先有价格，价格要先有一个年限。

八年这个数字，正好落在这条链的最前端。GTC柏林期间接受CNBC采访时，他把这层意思说得更直白：英伟达正在做的一件事，是把自己的计算确立为一种可融资的资产，因为它的残值正在成为一种资产类别。

此外黄仁勋还确认，英伟达已经在部分融资项目中为芯片的转售残值提供担保，帮CoreWeave这类新云厂商压低融资成本。这一行动的实际影响在于，卖卡的公司开始为客户手里这批卡的二手价格背书。而算力公司的资产越保值，它的融资叙事越成立。

黄仁勋给出了单位经济性支撑的说法，举例1吉瓦规模的AI算力集群需要约500亿美元投入，每年带来约400亿美元营收，可实现一年多回本。如果硬件生命周期从以往的4-5年增长至8年，则折旧压力可几乎减半，其账面价值与抵押价值均需重新评估。这一调整不仅可直接改善利润表，更大幅提升了资产负债表的资产端质量。

小结

英伟达为折旧算力硬件的金融价值背书，似乎成为行业内高杠杆玩家的一颗定心丸。但GPU到底能用几年，当下没人能给出确切结论，真正的答案要等八年后的租金曲线来揭晓。但账本上的数字是今天就要定的，而定它的人，一边在卖这批卡，一边在为它的二手价担保。所以“八年”不是一个技术判断，而是一个定价动作。