欧盟成立“人工智能办公室”，以监管人工智能技术

5月30日消息，据外媒报道，日前，欧盟宣布成立一个由科技专家、律师和经济学家组成的“人工智能办公室”，根据一项全面的新法律监管人工智能。

经过长时间紧张地谈判，欧盟今年批准了世界上第一个管理人工智能的全面规则，尤其是像OpenAI的ChatGPT这样强大的系统。

该提案于2021年首次提出，在2022年ChatGPT出现后，该集团竞相将该法律写入书中，ChatGPT能够在几秒钟内大量生成连贯的文本，包括诗歌，这让用户感到震惊。

欧盟委员会表示：“人工智能办公室旨在促进人工智能的未来发展、部署和使用，同时促进社会和经济效益以及创新，同时降低风险。”

由140名成员组成的人工智能办公室将在欧盟委员会内成立。欧盟委员会是欧盟的执行机构，也是欧盟强大的科技监管机构。

欧盟最高科技执法官Thierry Breton表示：“该办公室将打造一个创新、有竞争力、尊重欧盟规则和价值观的欧洲人工智能生态系统。”

被称为《人工智能法案》的欧盟法律对ChatGPT等通用人工智能系统有更严格的规定，并对该技术采取基于风险的方法。例如，欧洲人的权利或健康面临的风险越高，该体系保护个人免受伤害的义务就越大。

欧盟委员会执行副主席Margrethe Vestager表示：“该办公室将与开发人员和科学界一起，评估和测试通用人工智能，以确保人工智能为人类服务，维护欧洲价值观。”

就在欧盟宣布这一消息的同一天，欧盟审计机构批评欧盟委员会未能在人工智能领域投入足够资金。但欧盟委员会对此进行了辩护，称欧盟每年在不同计划下的人工智能研究项目上投资超过10亿欧元。