本期周报聚焦2026年10月12日至18日AI与科技家电领域的最新动态。从第140届广交会开幕、64%参展企业应用人工智能等新技术，到中国信通院发布AI产业十大关键词，再到端侧大模型、AI搜索收费、双11现货开售以及追觅、TCL新品动态，AI正在从模型和工具层面进一步进入制造、消费和家庭场景，科技家电行业的竞争方式也在发生变化。

1、第140届广交会开幕：64%企业用上AI

10月15日，第140届广交会在广州开幕，将持续至11月4日，分三期举行。本届广交会共有3万多家企业参展，其中64%的企业已经应用工业互联网、人工智能等新技术;新产品和绿色产品占比分别达到23.2%和26%，均创历史新高，约34万名境外采购商到会。

点评：从广交会的数据来看，AI正在从“产品卖点”变成外贸企业提升研发、生产和营销效率的新工具，家电出海也不再只是比价格和供应链。

2、信通院发布AI产业十大关键词：具身智能走向实景实训

10月15日，中国信息通信研究院发布《2026人工智能产业十大关键词》，包括模型自进化、智能体工程化、智能体终端、具身智能实景实训、芯模协同、AI高价值应用场景、AI驱动的自动化实验室、高质量词元服务、前沿模型安全风险和开放普惠。信通院指出，具身智能正在从展示和“表演”进一步走向真实场景中的任务执行。

点评：关键词的变化很明显，AI产业的竞争重点正在从“模型有多强”逐步转向“能不能真正完成任务”。

3、面壁MiniCPM-V 4.7跑进终端：35B模型3GB内存即可运行

10月13日，面壁智能发布端侧多模态大模型MiniCPM-V 4.7，包含35B-A3B和1B两个版本。其中35B-A3B采用MoE架构，总参数量350亿，每次推理仅激活约30亿参数，约3GB内存即可运行，iPad Pro实测解码速度超过15 token/s，并支持iOS、安卓与鸿蒙等终端环境。

点评：大模型继续向端侧下沉，意味着未来AI终端比拼的不只是模型参数量，还包括算力效率、内存占用和实际使用体验。

4、DeepSeek搜索抓取收费：每1000次成功请求5元

10月18日，DeepSeek发布API搜索服务定价通知，宣布API已经支持网页搜索与网页抓取，并按照请求次数收费，每1000次成功请求5元。此前Search、Fetch接口暂未计费，官方计划从北京时间11月1日00:00起正式收费。

点评：AI搜索开始从“免费能力”走向明确的基础设施服务，随着企业调用规模扩大，搜索和信息抓取的成本也会成为AI应用落地需要计算的一笔账。

5、双11家电开售：现货直发取代部分预售模式

2026年双11已经提前启动。京东于10月12日20点开启全品类现货售卖，并取消传统定金预售模式;天猫则于10月15日晚开启预售，随后进入正式销售阶段，官方立减、单件直降等方式成为主要优惠手段。整体来看，今年平台大促节奏有所缩短，现货直发、简化规则成为重要变化。

点评：双11正在从复杂的“凑单游戏”回到消费本身，对家电品牌而言，库存、服务和即时交付能力的重要性正在上升。

6、追觅洗地机三款产品获欧洲产品设计奖

10月13日消息，2026欧洲产品设计奖正式揭晓，追觅H70 Ultra Station获优胜奖，T16 Mix、T70 Ultra Station获荣誉提名。其中T70 Ultra Station机身厚度压缩至9.85cm，可深入床底、沙发底等低矮区域;T16 Mix则采用模块化设计，通过一套核心动力模块搭配不同组件，拓展吸尘、除螨等使用场景。

点评：洗地机的产品竞争正在从单纯的清洁参数，进一步延伸到结构设计和多场景使用体验。

7、追觅割草机器人拿下设计奖双奖：国产品牌加速进入海外庭院市场

10月14日消息，追觅割草机器人A3 AWD系列与A3 AWD PRO系列分别获得2026欧洲产品设计奖户外设备品类优胜奖和消费电子品类顶级设计奖。A3 AWD PRO官方称探测距离最高可达70米。IDC数据显示，2025年全球割草机器人出货量达到199.2万台，同比增长63.8%，其中无边界割草机器人出货量达到131.8万台，占比66.2%。

点评：割草机器人正在成为中国清洁机器人企业出海的新赛道，产品能力之外，本地化和海外渠道也将成为下一阶段竞争重点。

8、TCL展出5G AI CPE X5：AI开始接管家庭网络

10月13日，TCL在维也纳Network X 2026展出5G AI CPE X5。该产品支持3GPP Release 18，理论峰值下行速率达7.01Gbps，采用8Rx天线架构，实验室测试中下行吞吐量相比4Rx设计最高提升51%。同时，X5搭载AI智能体，可通过自然语言理解用户意图，并完成网络检测、流量优先级调整、模式切换等操作。

点评:过去家庭网络设备解决的是“连得上、速度快”，现在AI开始进一步解决“怎么自己调、自己诊断”，家庭网络也正在成为AI终端的一部分。