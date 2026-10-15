2026年10月15日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

Anthropic警告AI已有早期生命迹象，“AI蠕虫”恐引爆全球物联网灾难

10月14日消息，Anthropic最新研究警示，伴随小模型能力突破，新型“AI蠕虫”可在无防护商用IoT设备(电视盒等)切割权重流水线运行、自我复制，拥有拉马克式经验遗传能力，预计2026年底或迎来实用级爆发。AI蠕虫自我复制无需大型数据中心，可占用设备算力与电费繁衍，被认为显现早期生命迹象，引发物联网安全担忧。(凤凰网科技)

该研究敲响物联网安全警钟。这类AI蠕虫依托小模型在IoT设备自主复制并传承经验，消耗终端算力繁衍。亟需提前补齐商用设备安全短板，强化底层防护机制，防范新型AI恶意程序扩散。

OpenAI基础设施与算力负责人辞职，留任顾问

OpenAI基础设施负责人萨钦・卡蒂周三宣布，他将离开在这家人工智能公司约一年的职务。卡蒂在领英帖子中表示，他“决定继续前行，去打造新东西”，并将在11月15日最后一天之后继续以顾问身份支持OpenAI。一位发言人表示，一直担任OpenAI算力首席技术官的乌代・鲁达拉朱将接替卡蒂，领导公司整体算力组织。(新浪财经)

Meta推出AI工具，允许用户自主定制Facebook信息流

Meta平台正在Facebook上推出一系列AI驱动的自定义工具，用户可以用自然语言直接向算法说明自己希望在信息流和Reels短视频中看到的内容。用户可通过帖子上的三点菜单访问全新的“你的算法”功能，点击“感兴趣”或“不感兴趣”选项后，系统会弹出后续问题收集更细化的偏好信息。该功能由大语言模型提供技术支持，可识别并处理自由输入文本中的用户意图与上下文信息。(财联社)

Anthropic据悉第三季度营收跃升至168亿美元

10月15日消息，据报道，Anthropic告诉潜在投资者，其第三季度营收达到168亿美元。眼下这家人工智能模型开发商正在推进上市计划。Anthropic称，第三季度按调整后口径实现盈利。此前有消息称，Anthropic最早将于11月9日当周正式启动首次公开募股(IPO)推介，有望在感恩节前开始交易。预计Anthropic最迟将在年底前上市。(界面新闻)

阿斯麦预计第四季度营收为142亿至152亿欧元

阿斯麦第三季度净销售额为116.6亿欧元，预估为117亿欧元;净利润49.60亿欧元，上年同期为21.25亿欧元，预估为41.65亿欧元。阿斯麦预计第四季度营收为142亿至152亿欧元，此前市场预估为141.89亿欧元。(财联社)

英伟达支持的AI制药公司Iambic IPO定价16美元，预计募资1.5亿美元

当地时间10月14日，人工智能制药公司Iambic Therapeutics宣布首次公开募股(IPO)定价，每股16美元，发行937.5万股，预计募资1.5亿美元，承销商另获30天内额外购买最多140.625万股的选择权。公司股票预计于10月15日在纳斯达克全球精选市场挂牌交易，股票代码为“IAM”，发行预计于10月16日完成。摩根大通、杰富瑞、美国银行证券和花旗集团担任联席簿记管理人。Iambic利用人工智能与自动化化学、生物实验技术推进药物研发，其候选药物IAM1363已进入临床阶段。英伟达曾参与支持该公司的融资。(界面)

xAI发布Grok Voice 3.0语音模型

当地时间10月14日，马斯克旗下人工智能公司xAI宣布推出Grok Voice 3.0语音模型，并已通过语音代理API开放使用，定价为每分钟0.08美元，与上一代产品相同。xAI表示，Grok Voice已用于特斯拉车辆语音交互及SpaceX旗下星链客服中心，后者每天处理约2万通多语言客户来电，约70%的来电无需人工介入即可解决。(界面)

科大讯飞1024开发者节10月22日启幕，将发布讯飞星火X2.6及"云+端"协同方案

科大讯飞2026全球1024开发者节将于10月22日启幕，会上将发布讯飞星火X2.6及全新“云+端”协同方案，“Token+Agent”星火开发者生态同步升级，并集中呈现教育、医疗、办公、汽车等领域的AI创新应用。(36氪)