10月17日至19日，2026温州人工智能产业博览会将在温州国际会展中心举行。展会联动机械装备展和紧固件展，串起“机器人+高端装备+精密零部件”;科大讯飞、宇树科技、发那科等企业，以及台邦电机、恒丰泰、亚龙集团等本土企业将参展，论坛、互动体验与供需对接也同步展开。 展前资料还列出AI产教融合、AI+行业应用、数据安全与合规等板块。 看点不只是谁家的机器人更吸睛，而是技术能否接上温州工厂的真实工序。

两个产品例子，恰好代表不同落地路径。加速进化官网将K1定位为“具身开发入门平台”，公开参数包括22个全身自由度、最高2米/秒行走速度。 它展示了移动与开发能力，但参数不等于能稳定上产线，仍要看负载、节拍、定位精度和安全要求。

海康威视官网的工业检产品则以X光穿透成像结合AI分析，识别工业生产中的异物和缺陷;其工业探伤系列还能呈现铸件内部状况，并对多类缺陷自动告警。 前者考验“能不能做”，后者更直接回答“能不能检”。

温州企业的需求给出了更直接的论证。温州日报报道，瑞安经信部门组织70多名AI行业翻译官走访414家企业，超过八成提出AI视觉质检需求，近半数关注设备预测性维护;浙江长江汽车电子的在线质检智能体每天采集数据超200万条，AI交叉查询报价系统把约2小时的工作压缩到10分钟。 工信部等八部门的“人工智能+制造”专项行动，也将机器视觉质检、预测性维护、工艺优化、排产调度列为重点方向。 一个盯质量，一个提效率，说明AI更适合从高频、可量化的环节先试，而不是为了追热点先买设备。

试点之后如何扩大？温州已有542家数字化转型试点企业签约启动，其中190家汽配企业;另遴选271家服务商和201项“小快轻准”方案。 这些是数字化转型进展，并非AI落地数量，但提示了复制路径：先补齐数据和系统接口，再用良率、停机时间、节拍或人工耗时验收，小范围跑通后再扩到整条产线。

本届博览会真正的价值，不是把技术摆上展台，而是让供需双方谈清楚改哪道工序、用什么数据、按什么指标算账。机器人能走能动只是演示;只有稳定改善质量、效率或成本，AI才算真正从展台走进生产线。