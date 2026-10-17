10月12日，上海工博会开幕。美的集团旗下威灵机器人部件带来四款新品：全新一代力控一体关节模组、无框力矩电机、人形专用谐波减速机，以及威灵RV&MC摆线减速机。 四款产品覆盖电机、减速器和关节模组，但这次发布最值得细看的，或许是“力控一体关节模组”里的“一体化”。

关节模组不是把几个零件装进同一个外壳就算完成。威灵发布资料称，新品集成了力矩传感器、无框力矩电机、谐波减速机和控制器，并配套非线性摩擦力补偿、自适应惯量辨识等算法;资料还给出0.02牛・米分辨率、100Hz力控带宽和1000Hz采样频率等指标。 对整机厂来说，这种方案的意义在于：从分散采购部件、自己完成匹配与调试，转向直接评估一个更完整的关节单元。它有机会减少集成工作，但效果仍需放到具体机器人上验证，不能只看参数表



这也是为什么“一体化”值得成为观察重点。关节是电机、减速器、传感和控制共同工作的地方，单个零件性能不错，不代表组装后就能兼顾响应、精度、可靠性与成本。供应商若能把匹配和验证前移，整机厂有望少做一部分底层集成;反过来，供应商也要承担更完整的性能责任。威灵称，该模组面向双足、轮足人形机器人及协作机械臂，并希望帮助客户缩短整机开发周期。

这不是威灵一家在尝试的产品形态。雷赛智能官网介绍，其RJ1协作型关节模组集成无框力矩电机、高精度编码器、环形驱动器和减速机。 两者面向的应用与规格并不完全相同，不能据此比较性能高低;但这个同行案例说明，关节模组的集成化已是供应商正在布局的产品方向。竞争焦点也就不止是谁能提供某一颗电机或一台减速器，而是谁能把多个部件稳定地组合成整机可用的单元。



美的集团的背景，为威灵提供了另一个观察维度。同场参展的库卡发布“开天KAI”智能平台，威灵则展示机器人部件，呈现出集团在平台与核心部件两端的布局线索。 但同属一个集团、同场亮相，不等于两家已经实现产品配套。威灵官网称，公司创建于2019年，依托威灵在电机领域30多年的经验，产品覆盖精密减速机、关节模组和伺服电机，部分产品已导入国际头部机器人厂商;官网并未说明具体对应哪些产品。 另一篇报道还披露，威灵相关产线自动化率超过80%，年交付减速机20万台、关节模组6万台、伺服电机21万台。 这反映的是公司整体产线与交付基础，并不代表本次四款新品已经量产。



因此，这次发布更适合被看作产品能力和布局信号，而不是量产落地的证明。现有报道没有披露四款新品的上市时间、定价和首批客户。对行业而言，下一步该盯的不是展台上又多了几款产品，而是这些模组能否通过整机验证、稳定交付，并在成本和寿命上经得起真实工况考验。“一体化”是产品形态，能否把集成优势变成可复用、可规模交付的能力，才是威灵接下来需要回答的问题。