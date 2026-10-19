2026年10月19日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

Meta修改商业服务条款引AI训练数据争议相关表述已删除

Meta公司近日更新商业服务条款一事引发行业争议，修改条款中涉及使用企业账户相关网页内容用于人工智能模型训练的内容，受到外界广泛讨论，目前该相关表述已被正式删除。(财联社)

DeepSeek新模型Token消耗降超五成

DeepSeek正式推出大模型新版本V4.1 Flash-1017。在国产人工智能大模型普遍处于迭代关键期的当下，该版本率先完成升级，整体性能实现显著跃升。 此前已有公开数据显示其技术指标，此次DeepSeek更首次自主发布帕累托前沿曲线，直观呈现模型在效率与成本维度的综合表现。V4.1 Flash-1017在此曲线中达到行业领先水平：单位任务综合成本仅为Fable、Astra等同类模型的百分之一至二十分之一，性价比优势达四五十倍以上。本次发布的1017版本虽维持原有API价格体系，但在Token使用效率方面完成深度重构――通过任务感知型压缩、动态上下文裁剪及自适应解码策略，显著降低各类型请求的实际Token消耗。实测表明，多数场景下Token用量较前版下降逾50%，相应TCO水平亦将同步迎来新一轮实质性下探。(新浪财经)

在国产大模型迭代的关键阶段，DeepSeek V4.1 Flash-1017依托技术优化实现性能与效率双突破，帕累托前沿直观彰显极致性价比，Token用量大降却维持原价，为行业提质降本树立了标杆。

Anthropic聘请法律人士，助力AI智能体完成交易谈判

Anthropic正与法律机构磋商，以解决一个全新难题：AI智能体应当如何谈判，为人类使用者争取最优交易结果。两名了解Anthropic思路的人士称，该公司正向律所寻求建议，研究律师如何开展谈判，既能代表客户利益，又兼顾公平结果。一名熟悉Anthropic项目的人士表示，公司正在探索模型交互时的“谈判规范”。随着智能系统持续迭代，AI智能体将代表用户，去对接目标存在冲突的其他智能体。该人士补充，公司还在权衡：谈判过程中智能体需要多大程度寻求人类反馈;面对其他AI对手，应当保持多高警惕，同时避免陷入多疑、阴谋论式的判断。另一位接近该公司的人士透露，Anthropic还探讨过一个方案：让用户出具签名文件，向智能体确认委托事项以及需要遵守的全部规则。(新浪财经)

英伟达辟谣RTX 5090停产：只是产能不足，不会断供

10月18日消息，据TechPowerUp报道，有关英伟达RTX 5090显卡停产的消息引发行业关注。英伟达个人计算业务高级副总裁杰夫・费舍尔日前在台北相关活动上公开回应相关传闻，明确否认停产说法，表示RTX 5090仍为企业核心产品，后续将继续保持供货。(环球网)

马斯克：正在开发专用议价机器人，每年可为全球节省6万亿美元

马斯克发文称：我们正投入大量资源开发面向商业场景的专用议价机器人(Hagglebot)，我们认为该产品能够将企业成本效率提升5%乃至更高。如果放到全球GDP的维度测算，每年可节省的成本规模最高可达6万亿美元;凡是使用Grok的企业，都能获得立即可量化的竞争优势。(财联社)

具身大脑公司“格物通智”已完成近亿元天使轮融资

具身大脑公司“格物通智”已完成近亿元天使轮融资，投资方包括匹克投资、鸿富资产、杭州资本、杭州人才集团、某省级具身产投及多家头部上市公司。资金将主要用于物理反演世界模型的大规模预训练与技术迭代、硬件与本体构建等，加快人才引进和规模扩充，并推进多个场景PoC验证和真实数据采集。Maple Pledge 枫承资本出任本轮独家私募股权融资顾问。(36氪)

三星据悉将采用台积电3纳米工艺为英伟达生产下一代HBM基底裸片

据报道，三星电子计划采用台积电的3纳米工艺生产英伟达的下一代定制高带宽内存(HBM)基底裸片。据悉，英伟达希望供应商统一制造工艺以确保性能的一致性，已要求三星、SK海力士和美光在NVHBM的基底裸片生产中采用台积电的3纳米工艺。此举标志着三星将首次在HBM制造阶段与台积电展开合作。(界面)

Deepseek公布API网页搜索与抓取费用：每1000次成功请求5元

据DeepSeek消息，DeepSeek API已支持网页搜索与抓取，按请求次数计费，单价为每1000次成功请求5元。公告称，当前用户在DeepSeek Harness / Claude Code / Codex中使用DeepSeek API时，已经会通过Server端工具调用访问到Search / Fetch接口，这部分Search / Fetch接口调用目前未计费，并将于11月1日00:00起按次收取调用费用。(36氪)