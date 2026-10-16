2026年10月16日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

工信部：推动“人工智能+制造”赋能新型工业化

从工业和信息化部了解到，我国将以制造业为主战场、以应用牵引为主线，推动人工智能产业高水平赋能新型工业化。据了解，工业和信息化部已经组织近30场人工智能赋能新型工业化“深度行”活动，促成5000余家企业供需对接。支持创建北京、济南―青岛等18个国家人工智能创新应用先导区，推动产业界研制近200项人工智能关键技术标准，设立600亿元国家人工智能产业投资基金。(央视新闻)

企业微信接入WorkBuddy，可直接调用企业内部资料处理工作任务

10月14日，微信派发布消息公布重大更新，企业微信侧边栏上线WorkBuddy。用户将企业微信升级至5.0.12最新版本，即可直接在企业微信内和WorkBuddy对话，不用切换多款软件。WorkBuddy能够结合用户权限范围内的消息、文档、会议信息理解任务，调用工作台执行任务，并把结果返回企业微信，企业微信沉淀的工作资料、项目经验、客户信息都可作为可调用的生产资料。(财联社)

谷歌称量子计算取得新突破，Willow芯片错误率降低约40倍

谷歌当地时间10月15日发布声明称，其量子AI团队在Willow量子芯片上成功验证一项名为“魔态培育”(Magic State Cultivation)的新技术，使特定量子态的错误率降低约40倍，制备出的量子态准确度达到99.99%。相关研究成果已发表于《科学》期刊。(谷歌)

谷歌这项魔态培育技术是量子纠错领域重要突破。大幅压低魔态错误率，向容错量子计算迈出关键一步，证明可稳定制备高精度量子态。但这只是基础验证，距离实用化通用量子计算机仍有漫长工程挑战，后续还要看规模化集成能力。

Meta发布开源大模型Muse Spark Open

当地时间周四，Meta发布开放权重模型Muse Spark Open，并和苹果合作，支持该模型在Mac本地运行。该模型采用混合专家架构，总参数量8160亿、活跃参数420亿，上下文窗口可达100万词元，主打编码与智能代理任务，Meta称其为美国迄今能力最强的开放权重模型。测试显示六项评测排名第一，但部分任务上国内Kimi、千问、智谱等模型表现更优。双方借助MLX框架针对M5 Ultra Mac Studio优化，两台设备可完整运行模型，苹果这款机型512GB版本将于10月底开售。该模型同时适配英伟达、AMD、英特尔芯片，支持开发者下载权重本地部署。(财联社)

英国金融行为监管局计划引入AI，实现金融监管自动化

英国金融监管机构正计划利用人工智能(AI)实现大部分监管和执法活动的自动化，转型成为一家“智能体驱动型监管机构”(agentic regulator)，但目前尚不打算对金融行业实施新的监管规则。英国金融行为监管局(FCA)将于下周公布其针对最新前沿人工智能模型的应对措施。届时，该机构首席数据、信息与情报官杰西卡・鲁苏(Jessica Rusu)将发表讲话，介绍相关计划。(新浪财经)

xAI发布Grok Voice 3.0语音模型

当地时间10月14日，马斯克旗下人工智能公司xAI宣布推出Grok Voice 3.0语音模型，并已通过语音代理API开放使用，定价为每分钟0.08美元，与上一代产品相同。xAI表示，Grok Voice已用于特斯拉车辆语音交互及SpaceX旗下星链客服中心，后者每天处理约2万通多语言客户来电，约70%的来电无需人工介入即可解决。(界面新闻)

OpenAI伦敦公司去年人均薪酬超230万英镑

据媒体报道，OpenAI伦敦分部员工去年人均薪酬达231.8181万英镑(约合人民币2055万元)，显示出这家人工智能明星公司不惜拿出堪比英超球员的薪资，全力角逐全球AI竞赛。英国国家统计局数据显示，这一薪酬水平是英国全职员工收入中位数的58倍。OpenAI员工的平均薪酬包(薪资+股权)税前折算，时薪约1000英镑。(财联社)

可灵AI上线Kling 4.0：支持10-bit HDR、30秒原生直出 刷新视频模型新基准

10月15日，可灵AI上线新一代视频生成模型Kling 4.0。在产品基础能力上，该模型单次原生生成最长达30秒(文本输入最高8000 tokens)，支持最高10-bit HDR规格及4K、21:9超宽画幅输出，并提升了高动态与复杂运镜的表现稳定性。(36氪)