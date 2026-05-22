想象一下，你下个月的通信账单。月租费、语音包、流量包……熟悉的条目底下，悄然多出一行小字：“Token用量资费已用850万/套餐内1000万”。这多出来的几块钱是哪来的？可能是因为你让AI反复改过一份PPT，帮自己整理了一份冗长的会议纪要，或者让它啃完一份数十页的行业研报。

当人工智能(AI)像水电一样渗入日常工作流，Token这个大模型处理文本时的基本计量单位，正在成为数字社会的新型燃料。十年前，我们学会盯着流量看视频，如今，我们即将习惯用一种全新的计量方式为智能买单。

三巨头的Token棋局，打法各不相同

2026年世界电信日前后，国内通信行业掀起一场新的商业变革，AI算力的消费模式被重新改写。5月17日，中国电信率先推出全国性试商用的Token(词元)套餐，聚焦个人、家庭及中小微用户，推出三档梯度套餐，9.9元轻享版含1000万Tokens、29.9元畅享版含4000万Tokens、49.9元尊享版含8000万Tokens，低价普惠的定位贴合大众日常AI使用场景，足够满足文案创作、学习辅助、办公答疑等基础需求，同时配套网络提速、安全防护等增值服务。

中国移动则走了另一条路，主打灵活轻量化的计费模式。以上海为例，推出了1元40万Tokens的小额产品，无强制包月门槛，天然适合AI低频尝鲜用户。账号通用、跨平台调用的设计，也让计费方式更自由。如果说电信是在铺标准铁轨，移动更像是在发体验券，先让用户用起来，再谈习惯养成。

中国联通的侧重点又不同，把目光更多投向了企业服务和福利拉新，试图用融合服务破局。在上海，联通针对企业用户推出了免费3000万Tokens测试包，新用户订阅享受首购五折。这一步棋，重点瞄准的是企业办公、团队协作等B端算力市场，试图在企业级AI应用的入口抢占先机。

三种打法，三种逻辑：电信主攻规模，移动侧重灵活，联通聚焦场景。但方向出奇一致，运营商们全员入局AI算力零售赛道，持续多年的通信流量竞争，正式延伸到了AI算力领域。

增长触顶之后，运营商找到了新引擎

这场集体转型的背后，藏着一个运营商们思考了很久的问题：当传统通信业务跑到尽头，下一个增长引擎在哪里？

长久以来，AI算力服务主要面向科技企业和专业开发者，以GPU租赁、大额采购的重资产模式运转。计费规则复杂，开通流程繁琐，普通个人用户几乎无法触及。而运营商手里，恰恰握着破局所需的关键筹码：全民覆盖的用户基数、成熟的话费支付体系，以及遍布全国的算力网络基础设施。

运营商们做的事情，本质上是将算力消费套餐化。用户无须绑定银行卡，无须理解复杂的算力计费规则，只需像开通一个流量包一样订阅Token套餐，就能跨平台调用AI算力。这一步，彻底打破了AI使用的圈层壁垒，让大模型从一个技术名词变成了日常可用的工具。

从行业转型维度看，这更是运营商突破增长瓶颈的关键布局。传统通信业务日趋饱和，流量、语音收入增长乏力，而AI算力作为新质生产力的核心要素，是数字经济当下最明确的增量赛道。运营商依托自身的网络基础设施优势，正试图从单纯的通信管道提供商转型为算力服务运营商，将网络流量与AI算力深度融合，打造“连接+算力+服务”的一体化生态。既盘活了自身资源，也为行业开辟了全新的盈利增长点。

不过，热情归热情，运营商Token套餐目前仍处于试水阶段，短板同样不容忽视。

一方面，区域差异大、品牌差异大，同一运营商在不同省份的套餐性价比可能天差地别。用户很难建立起清晰的价格参照系，这笔账算起来并不轻松。另一方面，目前运营商的Token套餐大多绑定自有或少数合作大模型，模型选择范围远不如专业AI平台丰富，难以满足用户多样化的创作和数据分析需求。

但不管怎么说，运营商Token套餐的落地，掀开了AI全民普惠的全新篇章。它的模式创新价值，远大于当下种种不成熟的短板。

写在最后

未来，通信服务的核心不再只是网络连接，更是智能算力的稳定供给。运营商以大众熟悉的话费账单模式承载AI算力服务，让高端科技褪去门槛、融入日常。这件事最终指向的，是一个人人可用、人人会用的AI普惠时代。