Create 2024百度AI开发者大会召开：李彦宏带来三大AI开发神器

2024年4月16日，Create 2024百度AI开发者大会在深圳国际会展中心召开。在本次大会上，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏发表了主题演讲，并带来了三大AI开发神器。

李彦宏指出，大模型和生成式AI，将彻底改变开发者这个群体。过去，开发者用代码改变世界;未来，自然语言将成为新的通用编程语言。你只要会说话，就可以成为一名开发者，用自己的创造力改变世界。“其实，这一天并不遥远。因为有了强大的基础大模型，有了很多低门槛甚至是零门槛的开发工具，开发者的生产力得到大大提高。比如，基于文心大模型的智能代码助手Comate，不仅支持100多种语言和所有主流IDE平台，可以推荐代码、生成代码注释、查找代码缺陷、给出优化方案，还可以深度解读代码库、关联私域知识生成新的代码。”

据悉，上岗一年多，Comate已经走入了喜马拉雅、三菱电梯、软通动力等上万家企业，生成的代码采纳率达到了46%，百度每天新增的代码中，已经有27%是由Comate生成的。

毫无疑问，大模型的飞速发展，为开发者提供了更为灵活和智能的开发手段，不仅显著提升了开发效率，更为解决各种复杂难题提供了新思路和新方法。

在李彦宏看来，AI正在掀起一场创造力革命，未来开发应用就像拍个短视频一样简单，人人都是开发者，人人都是创造者。基于这一愿景，百度发布了备受期待的三大AI开发工具，分别为智能体开发工具AgentBuilder、AI原生应用开发工具AppBuilder，以及模型定制工具ModelBuilder，旨在进一步降低开发门槛，让人人都能成为开发者和创造者。

智能体开发工具AgentBuilder

智能体可能是未来离每个人最近、最主流的大模型使用方式。基于强大的基础模型，智能体可以批量生成，应用在各种各样的场景。

不久前，百度刚刚升级了文心智能体平台。截至目前，已有3万多个智能体被创建、5万多名开发者和上万家企业入驻。李彦宏表示，百度的目标是让每个人、每个组织都成为智能体的开发者，打造国内最完整的智能体的生态，而AgentBuilder则是实现这个目标的智能体开发工具。

李彦宏表示，每一个商家、每一个客户，都能够在百度拥有专属的智能体。整个过程完全不需要编程，通过类似提示词的信息输入，和简单的几步操作调优，就能迅速生成一个智能体，成为7X24小时在线的金牌业务员。

值得一提的是，李彦宏还演示了基于AgentBuilder打造专属智能体的客户案例。其中，启德教育智能体上线第一周，就成功分发了155万次，与用户交互了5.8万次，线索转化量直线增长、有效线索的转化成本明显降低，经营效率大幅提升。索菲亚商家智能体上线以来，有效线索成本下降了30%。

AI原生应用开发工具AppBuilder

据了解，百度在AppBuilder上提前封装和预置了开发AI原生应用所需的各类组件和框架，大幅降低开发门槛。最快只需三步，开发者就可以用自然语言开发出一个AI原生应用，并且能够便捷地发布、集成到各种各样的业务环境中。

AppBuilder主要具备两大显著优势。一是功能强大，凭借文心4.0对指令的理解和遵循能力，AppBuilder能确保在冷启动时即展现出优秀的性能，从而避免了因初期效果不佳而需长时间调优的困扰，显著降低了开发的难度。再者，得益于检索增强技术RAG，在知识问答等典型场景中，问答准确率和友好回复程度均达到了95%以上，大幅超越其他同类产品。另外，AppBuilder还配备了丰富完整的组件工具，包括基于百度深厚技术积累的AI能力组件、大模型能力组件，还有百度独家开放的业务组件等55个组件，以及一些主流场景的第三方API。并且，AppBuilder还支持自定义组件，使得用户可以无缝对接其专有的工具和数据。这些丰富的组件，共同支撑起了AI原生应用的高效开发。

二是简单易用，用户仅需三步即可迅速构建应用并一键分发。同时，它还支持开源的SDK，为用户提供了便捷的二次开发环境。

模型定制工具ModelBuilder

目前，ModelBuilder预置了全面丰富的大模型，其中包含：适合复杂通用场景的旗舰版大模型ERNIE3.5、ERNIE4.0，轻量级的大模型ERNIE Speed、Lite和Tiny，以及垂直场景大模型ERNIE Character和ERNIE Functions。同时，ModelBuilder还支持国内外众多主流的第三方模型，总计达77种。

除此之外，李彦宏还宣布第二届“文心杯”创业大赛正式启动。本次大赛面向全球市场及高校学子招募创业创新团队，只要创业方向是AI原生应用，都可以在大赛官网报名参赛。对于表现出色的项目，将有机会赢得最高达5000万元人民币的现金及资源扶持。

写在最后：

当前，人工智能技术正以前所未有的深度和广度影响着我们的工作与生活。尤其是近年来大型模型的飞速发展，更是为各行各业带来了翻天覆地的变化。今年的政府工作报告，首次提出了开展“人工智能+”行动。这一重要举措不仅彰显了国家对人工智能技术发展的高度重视，也预示着我们将迎来一个更加智能化的时代。

可以肯定的是，在百度的持续赋能下，广大开发者将解锁更多新的应用场景，推动人工智能技术在更多领域的深度融合与应用，开启智能时代的无限可能。正如李彦宏所说：“今天的中国有10亿的互联网用户、有强大的基础大模型、有足够多的AI应用场景，有全球最完备的产业体系。每一个人、每一家企业，只要充分利用这些个工具，就可以释放出来无限创造力和生产力，未来也必将是一个由开发者一起创造的未来。”