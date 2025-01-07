AI仍是CES 2025主角：英伟达携多款创新产品惊艳亮相

毫无疑问，人工智能(AI)已成为影响深远的关键技术。近年来，AI技术的创新与应用不断突破，不仅重塑着各行各业的运营模式，也给社会生活带来了前所未有的变革。

美国当地时间1月7日至10日，一年一度的国际消费电子展CES在美国拉斯维加斯拉开帷幕。英伟达(NVIDIA)作为人工智能领域的领先企业，自然成为了此次电子展的焦点。在CES 2025上，英伟达首席执行官黄仁勋发表了主题演讲，展示了英伟达在AI领域的一系列突破和布局。

NVIDIA Llama Nemotron：加速Agentic AI崛起

NVIDIA Llama Nemotron是一款语言基础模型，能够在各类代理式任务中提供极高的精度。该模型分为Nano、Super和Ultra三个版本，以满足不同层次用户的需求。

其中，Nano版本属于具成本效益且低延迟的模型，专为小型应用和资源有限的设备设计，适合在PC和边缘设备上部署;Super版本则是一款以高精度著称的模型，在单个GPU上提供高吞吐量和高精度，能够处理更复杂的任务;Ultra版本属于精度最高的型号，适用于需要深度学习和大规模数据处理的企业级应用。

NVIDIA Cosmos：缩小仿真与现实的差距

NVIDIA Cosmos是一款世界基础模型开发平台，包含自动回归模型、扩散基础、高级标记器和AI加速数据管道等组件，专为生成具有物理感知的视频和物理AI开发所需的世界状态而设计。

相较于当今领先的tokenizer，Cosmos的总压缩率提高了8倍，处理速度提高了12倍，带来了更为出色的质量和更低的计算成本。

开发者可以使用英伟达Omniverse创建三维场景，并通过Cosmos将这些场景转换为具有真实感的场景，最大限度地减少世界模型常见的幻觉问题。

据悉，Cosmos的首批用户包括 1X、Agile Robots、Agility、Figure AI、Foretellix、Fourier、Galbot、Hillbot,、IntBot、Neura Robotics、Skild AI、Virtual Incision、Waabi 和小鹏汽车等机器人和汽车公司以及共享出行公司Uber。

NVIDIA Isaac GR00T Blueprint：人形机器人开发从繁到简

在现实世界中，搜集广泛且高质量的数据集不仅既繁琐又耗时，而且成本往往令人难以承受。NVIDIA Isaac GR00T Blueprint为开发者提供了一种高效的解决方案，能够生成海量的合成运动数据，进而通过模仿学习来训练人形机器人。

具体来看，首先通过GR00T-Teleop工作流，利用Apple Vision Pro在数字孪生环境中精准捕捉人类动作，并将这些动作记录为黄金标准，供机器人在仿真环境中进行模仿学习。接下来，GR00T-Mimic工作流会将捕获到的人类示范动作扩展为更为庞大的合成运动数据集。同时基于NVIDIA Omniverse和NVIDIA Cosmos平台构建的GR00T-Gen工作流，通过域随机化和3D提升技术，实现数据集的指数级扩增。

此后，这个经过扩增的数据集就可以作为机器人策略的输入，在NVIDIA Isaac Lab中，指导机器人如何在各种环境中实现高效且安全的移动与互动。

NVIDIA GB10超级芯片：带来至高可达1 PFLOPS AI性能

在本次CES上，英伟达发布了个人AI超级计算机Project DIGITS，搭载全新NVIDIA GB10 Grace Blackwell超级芯片，用于AI大模型的原型设计、微调及运行。

值得一提的是，GB10超级芯片由英伟达与联发科合作开发，通过NVLink-C2C互连技术将Blackwell GPU和有20个Arm能效核的Grace CPU连接，能以FP4计算精度提供至高可达1 PFLOPS AI性能。

每个Project DIGITS都配有128GB的统一的高一致性内存和4TB的NVME存储。利用Project DIGITS，开发者可以运行包含高达200B参数的大语言模型。Project DIGITS预计将于5月上市，起售价为3000美元。目前已投入生产，预计将于5月左右上市。

黄仁勋表示，英伟达目标是创建一个名为Grace Blackwell NVLink72的巨型芯片，这款芯片将使用72个Blackwell GPU或144个芯片，性能超越当前最顶尖的超级计算机。

写在最后：

总的来说，英伟达在CES 2025上所展示的一系列创新成果，不仅有助于为行业发展带来新的机遇，也将进一步推动 AI 技术在更为广泛领域的深入应用，让人们对未来 AI 所创造的无限可能充满期待。