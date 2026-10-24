10月21日，三菱电机宣布开发出一套由物理AI、人形机器人与CNC数控机床协同工作的加工系统。公司计划从10月26日起在JIMTOF2026展演，并以2030年实用化为目标。比起“人形机器人进工厂”这个醒目的标签，这项研发更值得关注的，是它试图让机器人接手机床旁重复、繁琐的工作，减少人工守候和设备间的来回衔接。

图1 三菱电机官方系统结构示意

操作员用自然语言提出要求后，AI加工任务规划器会从预先登记的任务中组合出计划，再把工作分配给CNC机床和机器人。系统面向的工作包括段取、清洁、成品取出、搬运、检查和故障应对。规划器与CNC搭载了基于三菱电机 Maisart 技术开发的物理AI，目标是在不为每种机器人单独开发复杂集成方案的情况下，让机床和机器人交换信息、配合完成工序。

这也解释了人形形态可能带来的价值：部分加工现场原本就是围绕人的操作习惯设计的，机器人若能适应现有环境，就有望减少产线改造。但它并非听到任何指令都能自由执行，任务规划仍建立在预登记作业的基础上。真正的考验，是这些任务能否覆盖现场需求，以及设备在异常情况下能否稳妥处理。

图2 三菱电机官网自动化场景配图

从试点到省人，还要算清一笔工时账

同行也在测试人形机器人能否承担具体工序。BMW曾在美国 Spartanburg 工厂对 Figure 02进行数周试验，让机器人把钣金件放入车身装配夹具;BMW当时将其定位为探索和评估，重点之一是机器人如何与现有生产系统沟通。这说明行业已经把机器人带进真实生产环境，但验证的仍是明确任务，而不是整座工厂无人运行。

图3 BMW Figure 02在Spartanburg工厂试点场景

三菱电机此次公布的是研发成果，10月的展演不等于商业部署，2030年实用化也仍是目标。系统能否连续稳定运行、异常时是否需要人频繁介入、集成与维护成本是否划算，才决定它能不能真正减少用工。加工厂需要的不是一台更像人的机器人，而是一套能接过重复工序、融入现有设备的协作系统。