10月23日，2026年安全应急救援机器人大赛・广州决赛在岭南印象园举行。作为赛事独家冠名企业，华宝新能旗下电小二将绿色能源技术与应急救援场景联系起来，也让行业重新关注机器人产业链中不可或缺的一环――能源保障。

当救援机器人进入坍塌废墟、火灾现场或洪涝区域，决定任务成败的，不只有算法、传感器和机械结构，还有一个容易被忽视的问题：电力能否持续供应。

机器人要走向实战，能源不能成为短板。

与日常消费场景不同，应急救援现场往往伴随着断路、断网、断电等复杂条件。无论是进入狭窄空间搜索被困人员，还是在复杂地形中运送救援物资，机器人都需要持续完成感知、计算、移动和执行任务。高负荷作业意味着能源消耗，而现场供电条件又难以得到保障。

这也意味着，机器人性能不能只看单次任务中的速度和精度，还要看它能否在缺乏稳定外部电源的情况下维持作业。一旦能源供应中断，即便机器人拥有再强的感知与决策能力，也可能无法完成任务。

此次大赛围绕真实救援需求设置实战科目，正是为了推动应急救援机器人从实验室走向复杂环境。在这个过程中，可靠能源并非附属配件，而是支撑整套系统运转的重要基础。

从移动供电到光储协同，能源保障需要适应现场。

作为华宝新能旗下品牌，电小二长期布局便携储能与光伏产品。此次赛事合作中，华宝新能展示了包括电小二1500 Ultra、1500 Pro 2、3000 Pro 2在内的户外电源产品，并提出通过便携储能与光伏板组合，为极端环境下的设备运行提供电力支持。

这类方案的意义，在于为传统固定电源之外的应急供电提供更多选择。便携储能能够提供相对灵活的电力支持，光伏组件则有机会在光照条件允许时补充能源。两者结合，可以为临时作业点、移动设备及其他应急用电需求提供补充。

当然，实际应用效果仍取决于设备功率、负载需求、环境温度、光照条件及能源补给效率，不能简单理解为一套设备就能解决所有救援场景的供电问题。但在灾害现场供电设施受损、常规补能条件不足的情况下，灵活部署的能源方案无疑具有现实意义。

华宝新能还在探索光储火星机器人等移动补能方向，尝试将能源获取与移动能力结合。这也反映出应急能源技术的一个发展方向：除了让设备携带电力，还要探索如何在复杂环境中补充和调配能源。

能源技术走进应急场景，考验的是长期可靠性。

对华宝新能而言，赞助安全应急救援机器人大赛，不只是一次品牌曝光，也为消费级光储技术与专业应用场景之间建立了联系。不过，跨界合作的价值最终仍需要通过实际应用来验证。

应急救援对设备可靠性的要求远高于普通消费场景。供电是否稳定、设备能否适应复杂环境、补能方案是否便于部署，都需要经过反复测试。赛事提供了技术交流和实战检验的机会，但从赛场表现走向规模化应用，仍有产品验证、标准适配与现场协同等环节需要推进。