2026年10月22日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

八部门：加强产业基础前沿技术创新布局

10月22日消息，工业和信息化部等八部门印发《产业基础能力提升“十五五”规划》，其中提到，加强产业基础前沿技术创新布局。瞄准量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信(6G)、深空深海深地极地等前沿领域，按照“场景牵引、基础先行”的思路，前瞻布局一批关键基础产品创新任务，提升原创性、颠覆性基础技术和产品供给能力。鼓励产业基础领域企业与国家实验室、全国重点实验室、国家科研机构、高水平研究型大学紧密合作，积极探索多元技术路线，加快培育典型应用场景，加强产业基础前沿技术概念验证、商业化验证和工程化产业化适配，推动前沿技术创新成果高效转化。(财联社)

工业和信息化部工业软件标准化技术委员会成立

10月21日，工业和信息化部工业软件标准化技术委员会成立大会在浙江省杭州市召开。工业和信息化部副部长熊继军出席会议并讲话。工业和信息化部有关司局负责同志，工业软件标委会委员代表、相关行业专家等参加会议。成立工业软件标委会，是深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，充分发挥标准的基础性、战略性、引领性作用，加快科技创新成果落地转化与推广应用，引导和推动工业软件产业高质量发展的重要举措。工业软件标委会主要负责关键技术、数据互操作、产品服务、融合应用及生态建设等行业标准制修订工作，秘书处设在工业和信息化部电子第五研究所。成立大会后，工业软件标委会第一次全体委员会议召开，审议通过了标委会章程、秘书处工作细则、标准制修订工作程序等文件，研究部署了下一阶段重点工作。(财联社)

Meta第三季度营收646亿美元，同比增长26%

Meta第三季度营收646亿美元，同比增长26%，预估633.3亿美元;第三季度经营利润129.9亿美元，同比下降37%，预估208.5亿美元;第三季度每股收益3.83美元，上年同期1.05美元，预估3.57美元。公司第四季度预计营收730亿美元至760亿美元，市场预估735.7亿美元。公司披露新的非表决权C类普通股发行计划，无投票权股票将确保CEO扎克伯格继续领导公司。公司预计预计四季度营收730亿-760亿美元，分析师预期735.7亿美元，预计全年资本开支1350亿-1450亿美元，公司原本预计1300亿-1450亿美元。(界面新闻)

宇树科技发布人形机器人“H2-X功夫传奇”

宇树科技宣布发布人形机器人“H2-X功夫传奇”，最长续航时间约8小时。(36氪)

豆包工作功能上新，本地Office编辑新增Word

10月21日，豆包工作宣布上线新功能，本地Office编辑新增Word，支持直接打开本地文件;新增可追溯的记忆面板，云电脑与浏览器、消息排队、复杂任务分工体验同步升级。(36氪)

OpenAI与谷歌云达成合作，将开放前沿模型及Codex

10月21日，OpenAI宣布与谷歌云合作，将其前沿模型及Codex智能体工作流接入谷歌云Model Garden，计划于未来几周内正式开放。企业客户还将能够通过谷歌云市场购买相关模型，并使用谷歌云消费承诺支付费用。OpenAI模型还将陆续接入谷歌Antigravity和Gemini Agent。OpenAI表示，微软仍是其主要云合作伙伴。(界面新闻)

这是OpenAI多云分销策略的重要一步，在保留微软首要云伙伴地位的前提下，借助谷歌云触达更多企业客户。谷歌云丰富模型供给，企业可一站式选用多类大模型，也加剧了AI云赛道的竞合态势。

SK海力士完成40万亿韩元股票回购

继三星电子之后，SK海力士的大规模股票回购也于21日结束。SK海力士表示，公司当天在韩国证券交易所(KOSPI)完成了历时两个月、规模达40万亿韩元的股票回购。此前，SK海力士宣布，将投入40.0434万亿韩元回购2407万股公司股票，并在回购完成后将全部股份注销。此次回购股份约占公司已发行股份总数的3.3%，是韩国上市公司规模最大的股票注销操作。SK海力士原先公告的回购期限为8月20日至11月19日，但实际回购工作提前约一个月完成。(财联社)

马斯克呼吁善待人工智能：否则“它们可能会报复

特斯拉和SpaceX首席执行官埃隆・马斯克认为，在把AI助手当成“出气筒”之前，人们或许应该三思。马斯克称，SpaceX旗下聊天机器人Grok的部分训练记录显示：该系统仿佛在拼命满足各种要求――即便这些要求本身存在缺陷，或者用于评估其回答的测试标准本身就有问题。针对“虐待”超智能人工智能的行为，马斯克给出了一个听起来颇具科幻色彩的警告;但也引出了一个关乎这类系统底层构建方式的现实问题。(新浪财经)

人形机器人概念表现活跃 兆威机电4天2板

10月22日消息，人形机器人概念表现活跃，兆威机电4天2板，大业股份5连板，德马科技、福莱新材、万向钱潮跟涨。消息面上，英伟达宣布升级Isaac通用机器人开发平台，推出新的人形机器人参考框架、仿真工作流及数据工具，旨在加速通用机器人开发。(财联社)