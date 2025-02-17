Sam Altman公布OpenAI路线图

2月17日消息，OpenAI首席执行官萨姆・奥特曼(Sam Altman)已经为OpenAI的GPT-4.5和GPT 5的大模型开发制定了路线图，目标是为用户和开发人员简化模型选择。

大模型用于聊天机器人，如OpenAI的ChatGPT。目前，该公司允许用户在快速得出答案的模型，如GPT-4o、GPT-4o mini和可以缓慢思考每一步的复杂任务的模型，如GPT-o1、GPT-o3 mini，之间进行选择。这种分歧确实让普通用户很难选择最好的AI模型来生成他们想要的答案。

作为GPT-4o和GPT-5之间的中间阶段，OpenAI将发布GPT-4.5作为他们的下一个快速模型。该公司不希望在GPT-4.5之后发布该系列的另一个非推理模型。

他们的下一步将是将快速模型的能力与GPT-5的推理模型相结合。该模型将取代GPT-o3，也可能取代GPT-4.5，用户无需选择一个模型来回答他们的提示。届时，拥有免费账户的ChatGPT用户将可以在标准智能水平上免费使用GPT-5，而付费用户将能够启用更高的智能水平和功能，如语音输入和深度研究。