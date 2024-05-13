Arm将于2025年推出其首款产品，进军AI芯片市场

5月13日消息，据外媒报道，计算机芯片设计公司Arm将进入AI芯片市场，并计划于明年推出首款产品。

据说，Arm开发自己的AI芯片的决定是其母公司软银集团将该集团转变为一家庞大的人工智能巨头的举措的一部分。尽管Arm自去年9月首次公开募股(IPO)以来已公开上市，但软银仍持有该公司约90%的股份。

报道称，Arm将成立一个AI芯片部门，目标是在2025年春天之前制造出原型机。大规模生产预计将于同年晚些时候开始，并将外包给包括台积电在内的芯片制造商。

据悉，Arm将承担最初的开发成本，预计软银也将提供资金协助。一旦大规模生产系统建立起来，AI芯片业务可能会被剥离并置于软银旗下。

Arm已经为智能手机和图形处理器单元中的处理器提供电路架构，但设计然后转包制造AI芯片对该公司来说将是第一次。目前，Arm的大部分收入来自每次有公司使用其设计制造芯片时收取的版税。现在，如果Arm的愿景得以实现，将与这些公司展开竞争。

对于软银首席执行官孙正义来说，这种愿景并不罕见，据说他是推动这一进程的先锋。孙正义有一个“人工智能革命”的愿景，软银的目标是扩展到数据中心和机器人。他的愿景包括将人工智能、半导体和机器人技术结合起来，刺激各个行业的创新。

软银计划最早于2026年在美国、欧洲、亚洲和中东建立配备自有Arm芯片的数据中心。由于孙正义从不羞于大胆思考，软银还计划通过风车和太阳能发电场进军发电领域，着眼于下一代核聚变技术，为其数据中心供电。

目前尚不清楚的是，Arm是否会将其设计提供给现有客户，或者这些客户将如何回应Arm进入AI芯片市场。软银计划使用自己的AI芯片建立数据中心，这也将使其与AWS和微软等公司展开竞争，这两家公司目前都在为处理器使用Arm电路架构。