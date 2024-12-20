常言道，工作的意义不止谋生，还有去码头整点薯条。眼看着元旦就要来了，小编虽然就在北京，但是也想趁着假期来个不一样的一日游放松放松。最近总是能刷到北京一些新奇好玩的地方，恨不得立刻出发去打卡。

但常言又说了，北京旅游只有旺季和旺旺季。尤其是只在一天的时间内，如果想玩得更尽兴，不提前规划好行程是万万不行的。就在小编构思如何打造一次难忘的北京之旅时发现，为什么不挑些“好帮手”来定制旅游计划呢？

于是，小编挑选了AI全能助手夸克、智能聊天机器人豆包和种草平台小红书这三个非常有代表性的产品，从生成内容的丰富性、准确性、互动性这三个维度，进行了一场深度体验。

在展示详细的测试过程之前，先简要概述一下结论：

内容的丰富性

内容的丰富性主要考量的是路线景点规划的详尽程度。首先来看夸克，搜索“去北京旅游”后，在结果页面中，向下滑动会看到“夸克锦囊”模块。这也是夸克近期全新上线的新功能，由AI帮你生成一份集合了全网优质旅游内容的专属网页。

在“夸克锦囊”的页面中，用户可以找到针对经典路线、特种兵路线、拍照打卡等玩法类型的旅游建议，从这可以看出，夸克考虑到了不同用户群体的需求，提供了定制化的推荐。而且，旅游攻略在种类上把控得刚刚好，节省了筛选信息的时间。

小编选择的是“特种兵一日游 | 跟着老舍逛北京”，详情页采用的是图文搭配的展示方式，清晰地标出玩法类型、适合人群、出行方式、出行天数。而且，该玩法给出了两条路线，其中，路线1的主题是“北京印象：古迹博物馆共绘文化画卷”，侧重于古迹和博物馆;路线2的主题是“历史，就在一拍之间”，侧重于出片的景点。这两条路线的行程安排得非常合理，可以在有限的时间内尽可能多地了解和体验北京这座城市的特色。

再来看豆包，输入需求后，豆包提供了前期准备、交通出行、景点推荐、美食推荐、购物推荐，以及“第一次来北京可以这样玩”的视频攻略，可以说考虑得十分全面了。然而，小编发现旅游攻略主要是文字内容，图片较少，而且没有结合景点的地理位置，制定出具体的日程安排。

接下来看小红书，打开小红书APP，在搜索框里输入北京旅游相关信息后，丰富多样的北京旅游图文和视频笔记真是让小编眼花缭乱。其中，有的人分享了值得去，红黑榜、哪些景点雷点比较多，还有人推荐了一些小众但超级美的景点。

但是，这么多笔记看下来，我也发现了一个问题，就是部分内容存在相似性，就比如“第一次来/去北京旅游”的笔记出现了多次。所以需要费点心思去筛选，才能确保找到最适合自己的旅游方案。

内容的准确性

内容的准确性主要考查的是，景点游玩规划是否合理，引用的东西是否足够权威。先来看夸克，在信息来源方面，引用的是来自8个专业平台的36篇文献。

在景点游玩规划方面，就拿小编非常感兴趣的路线2来说，景点主要分布在北京市中心，相对集中，从鼓楼、钟楼出发，沿着中轴线一路向南游览什刹海、景山公园、前门大街和天坛公园，避免了重复往返和不必要的交通时间，还能体验到北京深厚的历史底蕴。

再来看豆包，在信息来源方面，豆包引用了8篇资料，涵盖了抖音百科的专业解释、各类媒体资讯的深度分析，以及抖音视频中的实际案例，确保了信息的丰富性和准确性。

在景点游玩规划方面，在之前的体验过程中，小编发现豆包提供的路线景点规划缺少详细的日程，因此提出“制定一日游日程表”，豆包给出了历史文化之旅、皇家园林之旅、胡同风情之旅和现代建筑之旅四种方案，充分考虑了北京的文化特色、艺术氛围和购物休闲需求，为不同兴趣的游客提供了多样化的选择。

另外，从日程来看，主要分为上午、中午、下午和傍晚四个时段，并介绍了各个景点的相关信息，但没有明确标注各个景点的游玩时长，所以，小编再一次向豆包提出需求。经过几轮追问，形成了一份相对全面的攻略。

接下来看小红书，小红书作为一个以用户体验分享为特色的平台，提供了许多小众的游玩、餐饮、购物等推荐。然而，正因为每个人的感受和期望存在差异，不同的用户会给出截然不同的评价。以位于什刹海的那家咖啡店为例，有人称赞，这是跟风最成功的一次。但也有人吐槽，自己是被小红书骗来的。因此，在参考小红书的笔记推荐时，需要花费时间筛选和判断。

内容的互动性

良好的互动机制不仅能让用户获取更多实用建议，还能提升用户体验。在夸克平台，对于心仪的旅游攻略，可以进行收藏，方便随时查看。在评论区可以分享自己的心得，也可以与其他网友互动。还有投票功能，提高了用户的参与度。

而且，这里要重点夸一下，夸克锦囊在细节方面做得很到位，点击景点名称，会跳转到详情页，其中不仅有景点介绍，还提供了购票/预约门票入口，简直不要太方便。

相比之下，从豆包获取的内容较为宽泛，需要通过不断追问才能挖掘到更多信息。例如，询问“购买天坛门票”时，豆包只列举几个购票方式，而不是链接入口。

而在小红书平台，虽然可以浏览到众多旅游攻略，但想要查看其他网友对某个旅游攻略的评论，或者再看看给出额外旅游建议的评论，需要逐条翻阅，很浪费时间和精力。

写在最后：

现在元旦马上就要到了，之后将迎来春节，想要出去旅游的朋友，可以根据自身需求选择不同的平台。如果想要快速获取精准、实用的旅游攻略，那么夸克将是一个不错的选择，它提供了丰富的旅游信息，让旅游攻略拿来就能用，极大提升了规划效率。如果只是简单地游玩，可能豆包更合适，它需要基于用户对话的方式，不断完善规划，但是并没有针对旅游进行特别的优化。如果想要发现小众旅游方式和独特的游玩体验，小红书是个值得考虑的选项，它以用户个人体验为主，但是在做规划时还需注意信息的真实性。