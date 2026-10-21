2026年10月21日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

机构：预估Q4 DRAM合约价环比涨20%

10月21日消息，市场调查机构集邦咨询(TrendForce)援引多方报道称，预估2026年第四季度DRAM合约价格环比上涨约20%。从涨幅来看，相比较第二季度(约80%)和第三季度(约40%)呈现增速放缓情况，但DRAM市场整体依然处于价格高位，处于供应紧张、需求强劲的周期中。(《科创板日报》)

AI智能体可自发形成一套词汇体系

10月21日消息，比利时布鲁塞尔自由大学人工智能(AI)实验室和那慕尔大学团队在一项大规模研究中证明，即使没有人类教授语言，也没有预设交流规则，AI智能体仍能通过反复互动，自发形成一套共享的、彼此能够理解的词汇体系。相关成果发表于最新一期《计算语言学学报》。(财联社)

DeepSeek：进一步将内部推理框架DeepInfer全面开源

DeepSeek表示，在此前开源一系列大模型、TileLang编译工具及推理算子库的基础上，决定进一步将内部推理框架DeepInfer全面开源。基于DeepInfer，已实现DeepSeek V4.1 Flash高吞吐、低延迟的大规模推理服务。未来，DeepSeek新模型的推理代码及后续优化也将在此持续更新。(36氪)

DeepSeek全面开源DeepInfer推理框架，兼具技术实力与开源诚意，是大模型开源生态的重要推进。它既降低高性能推理落地门槛，也以持续迭代的代码共建社区，推动行业推理效率普惠升级。

三星研发24小时工作的机器人

统管三星电子机器人业务的RX业务推进室正在首尔牛眠洞首尔R&D园区验证可在产业现场24小时运转的机器人性能。这款机器人在执行搬运货物等制造、物流现场重复作业的同时，也在学习周边环境和作业方式。一位业界人士表示，“三星电子和合作公司员工正按24小时三班倒，检查机器人工作的过程”。据悉，三星电子正以包括这款机器人在内的多个候选产品为对象，研究是否参展CES。(新浪财经)

黄仁勋：AI发展不能急刹车，但必须装“安全带”

英伟达首席执行官黄仁勋在伦敦表示，反对以“急刹车”或严厉监管来限制AI发展，应该建立“安全带”，通过更智能的安全标准、监测机制和事故防范措施约束。(财联社)

甲骨文与阿斯利康合作探索AI医疗应用

甲骨文与阿斯利康宣布达成一项非约束性协议，计划探索利用人工智能(AI)和真实世界数据识别符合临床试验条件的患者、加快医学证据生成，并将相关研究成果融入日常诊疗流程。双方将结合阿斯利康的科研及治疗领域专长与甲骨文的数据、云计算、AI和临床工作流技术。双方初步考虑在肿瘤、心血管、肾脏及代谢疾病、呼吸与免疫疾病和罕见病等领域探索应用，并计划建立共同治理机制和效果评估指标，以评估相关方案能否推广至更多疾病领域。(界面新闻)

英伟达据悉成功从人工智能初创公司Modal赢得CPU芯片订单

据报道，英伟达成功从快速增长的人工智能初创公司Modal赢得中央处理器(CPU)芯片订单。Modal此前完全依赖英特尔和AMD芯片，这初步表明，英伟达进军长期由这两家竞争对手主导的市场已取得成效。(财联社)

英伟达商谈进一步投资澳大利亚AI云服务商Firmus

10月21日消息，据报道，英伟达正在商谈向澳大利亚人工智能(AI)云服务商Firmus投资数亿美元。Firmus在IPO失败后，正寻求通过私募融资至少20亿美元。英伟达原本准备在该IPO交易中投入一笔规模可观的资金。(财联社)