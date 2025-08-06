ÖØ·µ¿ªÔ´£¬OpenAI·¢²¼¿ª·ÅÈ¨ÖØÓïÑÔÄ£ÐÍ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
8ÔÂ6ÈÕÏûÏ¢£¬¾ÝÍâÃ½±¨µÀ£¬OpenAI¸Õ¸Õ·¢²¼ÁË×Ü²ÎÊý1170ÒÚ£¬¼¤»î²ÎÊý51ÒÚµÄgpt-oss-120bºÍ×Ü²ÎÊý210ÒÚ£¬¼¤»î²ÎÊý36ÒÚµÄgpt-oss-20b£¬ÕâÁ½¿î¿ªÔ´Ä£ÐÍ£¬¿ÉÒÔÔÚÏû·Ñ¼¶Éè±¸ÉÏ±¾µØÔËÐÐ£¬²¢¿ÉÒÔÕë¶ÔÌØ¶¨ÓÃÍ¾½øÐÐÎ¢µ÷¡£
¶ÔÓÚOpenAIÀ´Ëµ£¬Õâ±êÖ¾×ÅÆäÕ½ÂÔ·½ÏòµÄ×ª±ä£¬´Ó×¨×¢ÓÚ×¨ÓÐ°æ±¾×ªÏò¸ü¹ã·º¡¢¸ü¿ª·ÅµÄÈË¹¤ÖÇÄÜÄ£ÐÍ£¬Ê¹ÕâÐ©Ä£ÐÍ¿É¹©¸ü¶àÓÃ»§Ê¹ÓÃ¡£
¸ù¾ÝOpenAIµÄËµ·¨£¬gpt-ossÄ£ÐÍµÄÑµÁ·Êý¾ÝÒÔÓ¢ÓïÎªÖ÷£¬ÖØµãÊÇSTEM£¬±àÂëºÍÍ¨ÓÃÖªÊ¶ÁìÓò¡£²»¹ý£¬ÕâÐ©Ä£ÐÍ»¹È±·¦OpenAIµÄ´óÄ£ÐÍ £¬ÈçGPT4oµÄÊÓ¾õ¹¦ÄÜ¡£
ÔÚºóÆÚÑµÁ·ÆÚ¼ä£¬OpenAIÓ¦ÓÃÇ¿»¯Ñ§Ï°µÄ¹ý³ÌÀàËÆÓÚËüÓÃÀ´Ïòo4-mini¹àÊäË¼Î¬Á´ÍÆÀíÄÜÁ¦µÄ¹ý³Ì¡£¾ÍÏñAltmanºÍcrewµÄ×¨ÓÐÄ£ÐÍÒ»Ñù£¬¿ÉÒÔÍ¨¹ýÔÚÏµÍ³ÌáÊ¾ÖÐÉèÖÃËùÐèµÄ¼¶±ðÀ´½«Ä£ÐÍµÄÍÆÀí¹¤×÷µ÷ÕûÎªµÍ¡¢ÖÐ»ò¸ß¡£
Ëµµ½Ó²¼þ£¬ÔËÐÐÕâÐ©Ä£ÐÍÓ¦¸Ã²»»áÓÐÌ«´óµÄÎÊÌâ£¬ÒòÎªOpenAIÔÚMoE²ãÖÐÒÔÔÉúMXFP4¾«¶ÈÑµÁ·ËüÃÇ¡£¸ù¾ÝOpenAIµÄËµ·¨£¬120BÐÍºÅ¿ÉÒÔÔÚµ¥¸ö80GB H100 GPUÉÏÔËÐÐ£¬¶ø½ÏÐ¡µÄ20B°æ±¾Ö»ÄÜÈÝÄÉ16GBµÄVRAM¡£
¾ÝÁË½â£¬OpenAIÀ©´óÁË°²È«¹¦ÄÜ£¬ÆäÖÐ°üÀ¨¹ýÂË»¯Ñ§¡¢ÉúÎï¡¢·ÅÉä»òºËÑÐ·¢µÈÖ÷ÌâµÄÓÐº¦Êý¾Ý¡£OpenAI»¹Éó²éÁËÄ£ÐÍ£¬ÒÔ·ÀÖ¹ÓÃ»§ÊäÈë²»°²È«µÄÌáÊ¾»ò³¢ÊÔÌáÊ¾×¢Èë¡£OpenAI±íÊ¾£¬ÔÚ¿ª·¢¹ý³ÌÖÐ£¬ÕâÐ©´ëÊ©ÓÐÐ§µØ·ÀÖ¹ÁË²âÊÔÈËÔ±½«Ä£ÐÍÓÃÓÚ¶ñÒâÊ¹ÓÃ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â