双11不仅是电商行业每年的重头戏，同时也是消费者最期待的购物节日之一。2024年10月14日，被称为“史上最早”“史上最长的双11大促活动正式拉开帷幕。各大电商平台陆续启动促销活动，推出了丰富的促销活动和折扣优惠，以吸引消费者购买。

趁着双11大促刚开始，天极网挑选了文心一言、通义千问、腾讯元宝、讯飞星火以及豆包5款大模型产品，让它们来猜猜各主要电商平台的销售额排名，看看哪个模型预测最准确。

在文心一言对2024年双11电商平台销售额排名预测中，天猫、京东及抖音、快手等短视频平台位列销售额排名的前列。其中，天猫凭借优惠券、红包、以旧换新等促销手段及品牌旗舰店和直播带货等优势有望领跑;京东则依托家电、3C数码市场的深厚基础及AI技术创新，推动销售增长。而抖音、快手等短视频平台，通过直播电商模式吸引年轻消费者，并利用亿级现金补贴与流量支持，有望成为双11销售额增长的新动力。

文心一言(版本:3.2.0)

通义千问预测结果显示，天猫和京东排在前两位，但是生成的内容是“2024年的双十一已经结束”，而实际上大促活动刚刚开始。而且，天猫和京东的成交额错误地引用了2020年的数据，显然是不准确的。

通义千问(版本:2.5)

根据腾讯元宝的预测显示，天猫凭借创新玩法和优惠政策预计继续领先;京东通过跨店满减和补贴券等活动，依托其物流及售后服务优势，紧随天猫之后;拼多多则以“百亿消费券”等活动吸引消费者，有望实现显著增长;抖音电商则依托短视频和直播优势，在美妆、服饰等领域预计快速增长。

腾讯元宝(版本:1.9.6)

讯飞星火的预测指出，天猫、京东、抖音、拼多多各有优势。其中，天猫凭借庞大的用户基础和品牌资源，有望在美妆、服饰等领域保持领先;京东则以其高效的物流和优质的售后服务，在家电和电子产品市场占据优势;抖音凭借短视频和直播带货能力，推动销售额的增长;拼多多则通过低价策略和拼团模式，吸引下沉市场用户。

讯飞星火(版本:4.0)

根据豆包的预测，阿里巴巴(含淘宝和天猫)因其庞大的用户基础和丰富的商家资源，有望继续占据销售额排名前列;京东则以物流和售后服务优势，预计销售额排名靠前;拼多多通过低价商品和团购模式迅速扩大用户群，有望在双11期间实现显著增长。抖音电商凭借直播带货的创新模式，实现成交额的快速增长;唯品会专注于特卖商品，预计也将有不俗表现。

豆包(版本:5.9.0)

总的来说，文心一言、腾讯元宝、讯飞星火及豆包对于电商平台在双11期间的表现都有着自己的分析角度和侧重点。但通义千问出现的时间错误和数据引用错误则影响到了其预测的可靠性，希望能在后续的改进中更加准确和严谨。

当然，虽然大模型的预测提供了一定的参考，但实际销售额还会受到多种因素的影响，包括市场环境、消费者购买力、竞争态势等。因此，要准确了解双11期间的销售额情况，还需关注各大电商平台发布的最终成交数据。