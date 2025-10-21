人工智能(AI)正在深刻重塑全球经济与社会格局，推动企业竞相布局AI战略，以强化自身竞争力。然而，企业在推进AI落地的过程中，普遍面临“AI就绪度”不足的问题。

《思科2025人工智能就绪指数》报告显示，从全球范围来看，当前企业AI就绪度整体偏低，仅13%的企业已完全做好迎接AI的准备，而在中国市场，这一比例为10%。值得注意的是，这些领导者企业将AI从试点推向规模化应用的概率是其他中国大陆企业的4倍，并且实现可量化AI价值的可能性要高出50%。由此可见，AI就绪度已成为衡量企业能否从AI投资中规模化获取价值的关键标尺。

企业雄心与就绪度脱节？

在近日举办的亚太地区媒体圆桌会上，思科亚太、日本及大中华区总裁兼销售高级副总裁Ben Dawson与思科亚太、日本及大中华区云和人工智能基础设施业务总经理Simon Miceli共同围绕AI就绪度的核心要素、AI代理的应用现状与挑战、AI基础设施债务风险及规避策略、全球AI价值创造领跑者的实践经验等关键议题分享了思科的最新研究成果。

据Ben Dawson介绍，《思科2025人工智能就绪指数》报告覆盖全球30个市场、26个行业，访谈了超过8000名AI领域领导者。该报告的价值在于两点：一是揭示企业在AI规模化应用与价值转化中的就绪程度，二是深入分析领导者企业与停留在试点阶段企业的关键差异。报告还明确提出了AI就绪的六大支柱――战略、基础设施、数据、治理、人才与文化，基于这些数据，可以更清晰地了解不同行业在AI就绪方面的整体图景。

思科亚太、日本及大中华区总裁兼销售高级副总裁Ben Dawson

近年来，AI代理已成为驱动生产力革命的关键技术。研究发现，73%的中国大陆企业计划部署AI代理，近41%预计这些代理将在一年内与员工并肩工作。

Simon Miceli表示，预计未来几年，AI代理将通过自动化赋能更复杂的创意活动，甚至模糊物理世界与数字界面之间的界限。他强调，这并非渐进式改进，而是一场根本性变革，带来巨大的发展动能与关注，充分展现了AI代理所蕴含的巨大潜力与转型能量。因此，他呼吁企业以更前瞻的视野，积极拥抱AI代理带来的更多可能性。

思科亚太、日本及大中华区云和人工智能基础设施业务总经理Simon Miceli

传统AI代理与解决方案多扮演反应式助手角色，需在完成单一指令后再接收新任务，且多局限于响应型操作。而新型AI代理在接收指令后，不仅能自主执行，还可持续开展分析优化，承担更复杂的任务，满足全天候待命的工作需求，并更高效地调度网络资源。若基础设施未能为此类应用场景做好准备，将从根本上限制AI代理的功能与潜力发挥，这正是就绪度问题所在。

这一问题直接影响AI推动产业全方位革新的能力。报告进一步指出，仅有12%的企业表示其网络具备灵活性，不到五分之一的企业认为能够保障代理安全，仅有约34%的企业制定了员工规划。

这表明企业愿景与实际战略之间存在差距，也意味着代理部署压力正呈指数级上升。随着需求升级，企业在基础设施、规划、安全与治理方面的短板被暴露无遗。这不仅关乎技术创新，更直接影响运营体系对数字化转型的支撑能力。

AI基础设施债务侵蚀投资价值

值得一提的是，报告首次提出“AI基础设施债务”(AI Infrastructure Debt)这一概念，指的是在AI基础设施中长期累积的妥协、延期升级和资金不足问题，会逐渐侵蚀AI的价值。

如果将AI基础设施债务视为AI时代的“数字财务债务”，其危险起初是无形的，潜藏于细微之处，且因缺乏战略规划而不易立即显现为严重故障。然而长期来看，其积累将拖慢创新、增加运营风险，侵蚀AI投资价值，一些早期预警信号已经显现：41%的受访中国大陆企业预计未来三年内工作负载将增长30%以上;57%在数据集中化方面面临困难;仅29%具备充足的GPU算力;不足五分之一的企业能检测或防御AI特定威胁。

当支撑AI的系统不够安全时，这种“债务”会带来更高风险，仅17%的中国大陆企业具备监测或防御AI特定威胁的能力。此外，仅39%中国大陆企业了解AI带来的全新网络安全风险。

Simon Miceli对此表示：“我们必须明确信任本身是一种无价的资本，一旦失去信任就会影响我们客户的声誉并且直接冲击我们的盈利。安全的人工智能是唯一能真正带来可持续价值的AI形式，如果缺乏强大的安全性，那么AI代理的前景还是会面临无法实现的风险。”

深入分析领导者企业，探究其高就绪水平及实现明确、切实价值所需的条件具有重要意义。从调研结果看，领导者企业的优势主要集中在三方面：

首先，领导者企业重视AI投资影响的量化评估，而非盲目尝试，且具备清晰明确的战略定位。尽管多数企业均在积极投身AI项目，但领导者企业会严格确保项目从启动阶段即与业务目标直接对齐，以产生可衡量的明确成果。这种严谨性不仅为其AI计划注入信心，更通过结构化流程深化了对投资回报的理解，加快迭代速度，最终实现有目的的AI部署，而非单纯落地技术，确保每一步实践均具备实际价值。

其次，相较于整体市场，领导者企业对AI应用案例的自信度明显更高，他们不仅持谨慎乐观态度，更对AI部署的价值与可行性有着清晰认知。这种自信并非偶然，而是直接源于其严谨的流程、明确的目标、扎实的执行，以及衡量实际影响的稳健机制。他们既了解AI需达成的预期目标，也能有效追踪性能表现。

第三，领导者企业对安全AI的关注更全面、更深入。对领导者企业而言，安全并非项目后期补充的附加方案，而是贯穿AI全流程要素，从数据采集、模型训练，到部署与持续管理，安全风险考量始终处于关键位置;他们会主动应对此前提及的AI特定风险，如数据泄露、提示注入、恶意代理等，而非被动应对。

虽然领导者并非对AI基础设施债务完全免疫，整合AI、扩展基础设施及管理新风险等挑战仍普遍存在。但他们通过更深厚的战略成熟度、前瞻的安全思维与严谨的应用开发方法，使自己处于更有利位置，能及早识别并解决基础设施债务问题，避免其升级。

需要指出的是，不同于大型企业，中小企业往往在资源储备、团队规模及决策链条上更具灵活性，但也普遍面临技术经验不足、资金有限的挑战。

在Ben Dawson看来，对于中小企业而言，在推进自身建设过程中的重点任务，以及在AI领域的投入方向，均是需要深入思考的议题。包括中小企业在内的各类组织，均可从这些领先者的实践中汲取经验，尤其在AI战略层面，这已成为业务战略的组成部分。应当明确自身发展重点，从试点项目入手，深入理解AI如何为特定运营环节提升生产效率。

在此过程中，客观且准确地评估AI技术所带来的影响至关重要，这直接关系到企业的所有权与管理效能。例如，需合理衡量AI应用所产生的实际效果，并将投入与成果紧密关联。同时，在推进相关投资时，安全性亦不容忽视，对中小企业来说同样如此。产品经理应在这些方面制定更完善的标准，并切实保障企业自身在技术应用过程中的安全。

总的来说，企业需以战略为引领、以基础设施为基石、以安全为底线、以价值为导向，系统化推进AI就绪度建设，方能弥合雄心与现实之间的鸿沟，真正释放AI的规模化价值。

写在最后：

AI浪潮已至，企业能否乘势而上，关键在于弥合雄心与就绪度之间的鸿沟。《思科2025人工智能就绪指数》报告表明，AI就绪度并非单纯的技术指标，而是决定企业能否站稳脚跟的核心竞争力。未来，谁能先补齐就绪度短板，谁就能更早解锁AI的真正价值，在激烈的竞争中脱颖而出。