反转时刻！百度宣布文心下一代模型开源

在大模型的赛道上，科技巨头的每一次动向都如同投入湖面的巨石，激起千层浪。长期以来，开源与闭源的博弈一直是行业内备受瞩目的焦点，各企业基于自身战略考量，在这两条道路上泾渭分明地前行。

百度改变战略

就在众人都已习惯各巨头既定路线之时，百度却突然走出一步令人意外的棋局。继2月13日官宣文心一言将于4月1日全面免费后，这家AI巨头14日再度抛出重磅消息：将在未来几个月中陆续推出文心大模型4.5系列，并于6月30日起正式开源。

有意思的是，百度之前一直是闭源的坚定支持者，以上举措与其过往坚持的闭源路线形成戏剧性转折。

回溯2024年7月4日，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议产业发展主论坛上表示，开源大模型在学术研究、教学领域等特定场景下有存在的价值，但并不适用于大多数应用场景。“当你处在激烈竞争的环境中，需要让业务效率比同行更高、成本比同行更低，这时，商业化的闭源模型是最能打的。”

不过，在DeepSeek爆火之后，李彦宏关于开源的观点也悄然发生了转变。2月11日，在阿联酋迪拜举办的World Governments Summit 2025峰会上，李彦宏表示：“我在过去几个月中学到的是，开源可以帮助你获得更多关注。我们正处于AI、生成AI创新的早期阶段，更快的传播将有助于提高采用率，但也有助于更多的人尝试这项技术。”

无独有偶，美国当地时间1月31日，OpenAI首席执行官山姆・奥特曼在Reddit问答活动中表态称，OpenAI在开源AI软件方面一直站在历史的错误一边。他还透露，虽然并非所有员工都同意其观点，但OpenAI内部正讨论公开AI模型的权重等事宜。

天平已向开源倾斜？

实际上，大模型领域关于开源与闭源的争论持续已久。闭源模型的支持者认为，闭源的代码更具安全性，并且闭源模式在某些应用场景中，能够提供更好的性能和更低的运营成本。而开源模型的支持者则指出，开源能够吸引众多开发者的参与，能够从不同角度对大模型进行优化和创新。

而OpenAI内部对开源的讨论，以及百度毅然从闭源转向开源的举措，都释放出强烈的信号。这表明在大模型发展的进程中，开源逐渐成为一种不可忽视的发展趋势。相信大模型领域的其他参与者也将开始重新审视开源与闭源的战略布局。

当然，开源并非毫无挑战。数据隐私和安全问题始终是悬在开源大模型头上的一把剑。当模型开源后，大量开发者参与其中，如何确保数据在使用和传播过程中的安全性，防止敏感信息泄露，成为亟待解决的难题。

闭源模型虽然在安全性和质量管控上有一定优势，但在创新速度和应用拓展方面，相比开源略显逊色。闭源企业往往需要投入大量资源进行研发，且研发方向相对局限于企业内部的规划，容易错过一些来自外部的创新灵感。

写在最后：

在这场开源与闭源的博弈中，市场和技术的发展正不断改写着局势。随着越来越多的企业认识到开源在推动技术进步和扩大影响力方面的重要性，开源的阵营似乎在不断壮大。未来，大模型领域或许会形成一种开源与闭源相互补充、共同发展的局面，但就目前的态势而言，天平似乎在往开源倾斜。