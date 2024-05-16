IMF总裁：人工智能的出现“像海啸一样”冲击着全球劳动力市场

5月16日消息，据外媒报道，国际货币基金组织(IMF)总裁Kristalina Georgieva在瑞士苏黎世出席活动中表示，人工智能可能会影响发达经济体60%的工作岗位和全球40%的工作岗位。

Kristalina Georgieva表示:“我们几乎没有时间让人们和企业做好准备。如果我们管理得当，它可以极大地提高生产力，但它也可能导致更多的错误信息，当然，还会加剧我们社会的不平等。”

就在Kristalina Georgieva对全球劳动力的影响发表上述言论之际，科技巨头正在公布其人工智能模型的新更新，并推出新的人工智能功能，以击败竞争对手。

谷歌本周公布了以人工智能为导向的搜索引擎改革，推出了新的“人工智能概览”功能，并计划在不久的将来将其扩展到其他国家。

谷歌母公司Alphabet的首席执行官Sundar Pichai表示，其产品的新功能源于该公司的Gemini系列人工智能模型。他还提到了谷歌照片即将推出的一项名为“询问照片”的功能，该功能将允许用户利用人工智能根据要求快速访问照片库中的图像或记忆，比如当他们的孩子学会游泳时。

ChatGPT制造商OpenAI日前宣布推出新的GPT-4o旗舰机型，该机型能够与用户进行逼真的语音对话，还可以与文本或图像进行交互。

在OpenAI的发布会上，这家微软支持的初创公司展示了GPT-4o如何能够以不同的声音、情绪和语调朗读睡前故事。在另一个实验中，ChatGPT语音助手利用它的视觉能力来解决写在一张纸上的数学方程。