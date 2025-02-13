　　974亿美元!埃隆・马斯克提出收购OpenAI

2月13日消息，据外媒报道，埃隆・马斯克日前宣布，他将牵头以974亿美元收购OpenAI的非营利部门。据报道，该报价已于周一上午提交给董事会。

这一提议汇集了强大的支持者联盟，包括马斯克自己的人工智能公司xAI，以及Valor Equity Partners、好莱坞大亨Ari Emanuel和Palantir联合创始人Joe Lonsdale的风险投资公司8VC等风投巨头。

此次收购正值OpenAI的关键时刻。首席执行官萨姆・奥特曼已经在处理多项大规模交易：将公司转变为营利性结构，以3400亿美元的估值筹集400亿美元，以及启动5000亿美元的人工智能基础设施项目。马斯克在2015年与奥特曼共同创立了OpenAI，并于2019年离职。对于马斯克来说，这次收购是他迄今为止最大胆的举动，他认为该公司背叛了安全、公开地开发人工智能的最初使命。

马斯克在其律师Marc Toberoff向《华尔街日报》提供的一份声明中表示：“现在是时候让OpenAI重新成为开源、安全至上的力量了。我们将确保实现这一点。”

这一出价也给OpenAI的盈利转型计划增加了一层重要的复杂性，因为马斯克的团队承诺，他们的出价将与任何更高的报价相当，甚至更高。这给奥特曼制造了一个棘手的局面，他已经在与微软和其他利益相关者就计划中的盈利结构的股权进行谈判。

消息公布后不久，奥特曼在X上发帖称：“不，谢谢，但如果你愿意，我们将以97.4亿美元收购twitter。”