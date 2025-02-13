OpenAI将在未来几个月内推出GPT-5，在几周内推出GPT-4.5

2月13日消息，OpenAI首席执行官Sam Altman在社交平台上表示，OpenAI计划在几个月内发布GPT-5，并且他还分享了ChatGPT开发人员产品路线图的其他细节。

在GPT-5首次亮相之前，将在未来几周发布GPT-4.5。后一种算法是该公司通用GPT-4o模型的继承者。

Altman详细介绍了GPT-4.5将是最后一个没有思想链(CoT)机制的OpenAI 大模型。CoT是一种机器学习技术，它将复杂的任务分解成一系列更简单的步骤。该方法已被证明可以显著提高大模型的输出质量，特别是处理复杂的推理任务时。

“在GPT-4.5之后，我们的首要目标是通过创建可以使用我们所有工具的系统来统一o系列模型和GPT系列模型，知道什么时候需要长时间思考，什么时候不需要思考，并且通常对非常广泛的任务有用。”Altman说。

当GPT-5可用时，Altman说免费的ChatGPT用户将在“标准智能设置”下获得“无限制的聊天权限”。此外，订阅者将能够以“更高的智能水平”使用GPT-5，而Pro订阅者将获得“更高的智能水平”。

Altman没有透露GPT-4.5和GPT-5发布的确切时间，但他给出了一个模糊的估计：“几周或几个月”。