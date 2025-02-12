马蜂窝官宣接入DeepSeek大模型 推动旅游行业智能化

2月12日消息，马蜂窝宣布其自研的AI智能应用正式接入DeepSeek大模型，赋能旅游服务智能化。据悉首阶段将优先应用于已上线发布的“AI游贵州”、“AI游黔西南”、“AI游西江” 省市景区三级AI应用生态。

马蜂窝表示，“AI游贵州”作为中国首个省级全域智慧旅游平台，在升级后将带来更个性化、更贴心的服务，节省用户旅行规划准备的时间，将更多的精力聚焦在欣赏大好河山。

另外，作为旅游行业第一个采用思维链(Chain-of-Thought, CoT)推理技术的应用，“AI游贵州”通过模拟人类规划行程时的逻辑链条――从“用户需求分析”到“景点关联性判断”，再到“时间、交通、体力消耗的动态平衡”，这种类人化的逻辑推演能力，使行程合理性和用户满意度大幅提升。

以规划“5天贵州亲子游”为例，“AI游贵州”会首先分析亲子用户对安全性、趣味性的需求，接着筛选黄果树瀑布、西江千户苗寨等适龄景点，再根据景点间距自动计算并罗列出行车或公共交通时间，生成劳逸结合的行程表，并针对冬季当地气候特点给出穿衣、饮食健康等贴心提示。

DeepSeek爆火给大模型行业带来了“新机遇”，从解决方案、终端服务及智能助手均获得赋能，再低算力需求的前提下提供更符合用户需求和期待的大模型体验。当然想要在行业解决方案中释放更多价值、提供更准确的信息，还需要企业在现有基础上持续优化、调整，取长补短。

在旅游行业，马蜂窝拥有十数年积累的海量真实旅游数据，这些来自真实用户的游记、攻略、笔记以及POI信息能够与DeepSeek的推理模型形成正向循环：“AI游贵州”每完成一次规划，都会通过用户反馈优化算法权重。而DeepSeek模型的持续接入，也将使AI具备“跨场景迁移学习”能力，得以在今后应用马蜂窝AI智能体的目的地实现快速落地。

“AI游贵州”的升级对旅游管理部门同样有着重要意义。借助DeepSeek模型和思维链推理，智能体能够更精准地勾勒游客画像，分析游客的行为模式和需求变化。这为管理部门制定政策、调配资源和预测市场提供了更可靠的数据支撑，有助于提升旅游管理效能和服务品质，实现游客体验与产业运营的双优化。例如，通过分析游客的行程规划数据，管理部门可以提前预测热门景点的客流量，及时采取疏导措施，提高游客的游览舒适度;还能根据游客的兴趣偏好，针对性地开发新的旅游产品和线路，推动贵州旅游业的多元化发展。

马蜂窝AI项目负责人表示：“旅行是高成本的精神消费，用户对于旅游攻略、行程质量的重视程度远高于其它。哪怕是很小的错误，带来的结果很可能是旅行中的巨大困难或者糟糕体验。而与DeepSeek的深度融合，不仅意味着AI能够为游客提供更精准、更个性化的答案，也标志着旅游行业从传统算法推荐向可解释、可溯源的智能决策迈出关键一步。”