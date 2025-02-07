DeepSeek官方发布信息 提醒用户甄别仿冒账号

随着DeepSeek爆火，仿冒者层出不穷。有数据统计，仿冒DeepSeek的网站、钓鱼网站已经超过2000个，且不断增加，给用户的数据隐私安全带来极大隐患。

2月6日晚，DeekSeep官方发布声明：目前，DeepSeek 仅在以下社交媒体平台拥有唯一官方账号：微信公众号：DeepSeek小红书：@DeepSeek(deepseek_ai)X (Twitter) : DeepSeek (@deepseek_ai) 除以上官方账号外，其他任何以 DeepSeek 或相关负责人名义对外发布公司相关信息的，均为仿冒账号。

并且，除DeepSeek官方用户交流微信群外，DeepSeek从未在国内其他平台设立任何群组，一切声称与DeepSeek官方群组有关的收费行为均系假冒。

DeekSeep表示，如未来DeepSeek在其他平台开设新的官方账号，将通过其他已有官方账号进行公告。与 DeepSeek 有关的一切信息以官方账号发布为准，任何非官方账号、个人账号发布的信息均不代表 DeepSeek 观点，请大家注意甄别。

另外，如果用户想要使用、获取DeepSeek模型服务，请认准官方网站www.deepseek.com;或者官方App――DeepSeek(DeepSeek-AI 人工智能助手)开发者：杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司。而且，DeepSeek官方网页端与官方正版 App 内不包含任何广告和付费项目。