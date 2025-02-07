Omdia：预计到2029年中国AI市场规模将达到98亿美元

2月7日消息，据市场研究机构Omdia预计，经过两年的快速发展，2024年中国的生成式人工智能(GenAI)软件收入已达到18亿美元。鉴于该技术仍处于起步阶段，预计未来五年的市场规模将增长5.5倍，到2029年达到98亿美元。更重要的是，这一收入还不包括其他关键GenAI技术，如人工智能训练和推理芯片和服务器、人工智能数据中心建设和场地购置成本，以及GenAI开发平台收入。

Omdia指出，中国GenAI解决方案供应商正将企业应用作为更具商业可行性的前进道路。其中，面向企业市场的智能体成为新赛道。阿里巴巴、百度、华为和腾讯等主要厂商正在为企业提供智能体开发平台、现成模板和针对特定应用的智能体，同时大幅降低大模型推理的价格。

进入到2025年，Omdia预计这些厂商将进一步开发智能体相关的能力，包括多模态大模型、多智能体协作和协调框架、支援其他数据类型的检索增强生成(RAG)，以及支援边缘侧和端侧应用的更小、更高效的行业模型和小模型。其中的佼佼者正是DeepSeek。企业能利用他们的强化学习和蒸馏技术将大模型部署在在资源受限的的运行环境中。同时，中国企业也需要在严重的资源限制和严格的法规环境下部署GenAI，因此他们对GenAI 投资回报率(ROI)的审查也将越来越严格。