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ASML CEO：DeepSeek将推动芯片需求

2025-01-31 09:47:35 作者：yu

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  1月31日消息，据外媒报道，ASML首席执行官克里斯托夫・福凯(Christophe Fouquet)日前表示，高效AI模型的出现，如DeepSeek推出的模型，对芯片市场来说是一个积极因素。

  Christophe Fouquet表示，对AI支出的看法被“超大规模公司”的大规模投资所扭曲，这些公司正在花费数十亿美元建造装有先进芯片的数据中心。

  “如果你看看与此相关的芯片数量，事实上它相当小，”Christophe Fouquet在ASML报告收益后表示，“该收益主要基于强劲的AI需求，新预订大量涌入。”

  Fouquet被记者问及DeepSeek的AI产品发布的影响，该产品在本周早些时候抹去了数十亿美元的科技股价。

  他说：“我们相信，就我们的业务规模而言，需求将更多地来自AI的使用”，而不是训练大型AI模型。

  他列举了AI在需要芯片的应用中的用途，从手机汽车，再到机器人和工业应用。

  “如果你想在手机上安装AI芯片，这些芯片的成本必须是超大规模用户所能支付的一小部分。”

  “如果成本不下降，你可能会继续销售一些非常昂贵的芯片，让一些人非常高兴，但你基本上不会把这项技术带给大众，而且产量仍然很小。”

  Fouquet说：“我并不确切知道DeepSeek能做什么或不能做什么，但我再说一遍，从长远来看，任何能降低成本的事情对ASML来说都是好消息。”

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