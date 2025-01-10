CES 2025：多款机器人亮相，尽显科技魅力

当地时间1月7日至10日，2025年国际消费电子展(CES 2025)在美国拉斯维加斯举办。期间，不仅有数万人参与这一科技盛宴，更有众多形态各异、大小不一的机器人现身展会现场。

1、台灯机器人

由Jizai开发的Mi-Mo，是该公司通用可定制AI机器人的第一款迭代产品，有标准和专业型号可供选择。这款小机器人用它的一条木腿挥手并旋转它的灯面，但可以做得更多，这要归功于多层AI软件，使机器能够适应周围的环境。今年晚些时候，Jizai将发布一个工具包，使开发人员能够在该公司开始发布可定制硬件之前为机器人构建应用程序和软件。

2、家务机器人

如今，有越来越多被设计用于家居任务执行的机器人出现在人们的视野中，而 R2D3 便是其中之一。这款机器人集成了AI技术，凭借该技术，能够随着时间的推移不断学习。同时配备了可以进行交换、添加以及删除操作的不同硬件，并安装了各类传感器，从而更好地适应周边环境。

3、游泳池清洁机器人

游泳池清洁机器人的提供商BeatBot在CES 2025上公布了其机器人海龟概念。机器人可以被释放到广阔的水体中，以帮助净化水体并进行研究。太阳能驱动的机器人是一个相对较小的单元，大约有机器人吸尘器的大小，旨在帮助解决生态挑战。

4、家用机器人

三星方面在CES的新闻发布会上宣布，其机器人产品Ballie将在今年投入商业使用。该款机器人配备了大量的传感器、投影仪和人工智能功能，同时配备一前一后两个摄像头，前部为4K摄像头，后部为2K摄像头，旨在帮助用户完成日常任务，比如指路。

5、类人机器人

Aria是一款由人工智能驱动、外形酷似人类的机器人。RealRobotix 的工程师们运用了多层自主研发的人工智能技术，并结合了旨在让机器人最大程度上贴近人类的特制硬件，打造出了这样一款他们认为能够有效弥合人形机器人与人类之间差距的机器人。

可以说，这彰显了科技在不断拓展机器人应用边界、提升其智能化水平，为人们的生活、商业等诸多领域带来更多可能，也让我们对未来科技进一步改变生活充满了期待。