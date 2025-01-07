AI浪潮下，声网和微软合作推进智能化实时互动体验

“声网和微软专注的领域不同，二者的合作基础是互补的。无论是从提升用户体验还是控制成本角度出发，这种合作关系都体现了对用户的负责态度。”在谈到双方合作时，微软大中华区副总裁、数字原生事业部总经理田灼如是说道。

在当今时代，人工智能(AI)技术正以前所未有的速度融入各个行业，对人类社会产生深远的影响，实时互动技术领域也不例外。

声网，作为专注于音视频体验和技术创新的实时互动云服务提供商，秉持着“让实时互动像空气和水一样无处不在”的愿景，致力于使实时互动能够随时进行，就像面对面交流一样自然。凭借敏锐的市场洞察力，声网敏锐地捕捉到行业发展趋势，与微软携手，将AI技术整合进产品和解决方案中。

前不久，天极网采访到微软大中华区副总裁、数字原生事业部总经理田灼和声网首席运营官刘斌，双方深入分享了AI在实时互动领域的最新趋势和市场洞察。

以优势互补实现共赢发展

近年来，在AI技术的强劲推动下，实时音视频互动应用正迎来一场空前未有的深刻变革。在这样的大背景下，实时互动与AI技术的结合，为企业和开发者快速构建智能、沉浸式实时音视频互动应用提供了有力的支持。

目前，声网的业务重心主要集中在两个方面。首先，针对需求较为整体化或个性化要求不多的客户，推出了基于音视频核心技术的轻量级一体化解决方案，并且可以在其中预留一些空间进行个性化定制;其次，对于具备开发实力的企业，提供更为专业的开发工具套件。

随着AI技术的发展，声网现有的SDK服务将进一步与AI大模型对接，并且拥有专用的SDK能力。开发者在进行深入研发时，无须再关注网络状况、通话中断、低时延等繁琐细节，而只需专注于业务本质上。所有外围工程的需求，均可通过声网的SDK轻松接入，从而大幅提升了开发效率与体验。

值得一提的是，在与微软的合作中，声网获得了多方面的有力支持。具体来看：

第一，声网的音视频能力能够达到高质量水平，主要归功于拥有全球首个、迄今为止规模最大的实时音视频网络――软件定义实时网 SD-RTN?。为了支持这一网络的建设和运行，声网设立了专属的数据中心，云的数据中心，而微软正是在这一领域的重要合作伙伴之一。

第二，微软在全球合规方面的能力为声网提供了支持。在实时互动技术行业中，声网拥有全面的安全体系，获得了ISO、SOC2以及GDPR等相关认证。另外，在与微软的合作中，如使用Azure云服务时，声网既依赖于其本身卓越的安全性能及其预备的基础架构，也遵循公司内部对于数据安全的严格要求和特定手段。这种内外结合的方式为客户的资料提供了更高级别的保护。

“我们双方专注于各自的专长领域，”刘斌表示，“微软提供顶级的安全设施和技术支持，而声网则致力于满足特定行业的安全需求，共同保障客户信息安全。”

据田灼介绍，微软在全球拥有100多项合规认证的微软智能云平台，符合中国、欧洲、美国和许多其他全球市场的行业和监管标准。无论是GDPR，ISO17799或者BS标准，微软的所有数据中心都已经构建了一个体系，并在每一份与客户合同中都有明确承诺不碰触客户数据。同时，微软根据每个地区当地政府的要求建设数据中心。目前微软智能云由覆盖全球超过60个Azure区域的300余个实体数据中心组成，覆盖范围广泛。

作为一家高度重视安全性的公司，微软不仅开发了如Microsoft Sentinel这样的终端安全解决方案，还长期致力于安全技术的研究与创新，基于深厚的软件开发经验，投入大量资源进行安全产品的研发和交付，为客户提供全面的安全防护。

第三，微软在大模型领域拥有强大实力。微软对于大模型的质量高度重视。当大模型被应用到企业或终端用户时，会涌现出众多的工程学难题。从技术核心到用户手中的交接过程中，需要进行进一步的开发工作。以声网所专注的音视频领域为例，无论是加速优化、成本降低，还是传输的最后一公里环节，都存在着需要解决的问题。所谓的最后一公里，在形式上主要涵盖了开发工作，即把大模型整合进企业现有的应用系统之中。为了应对这一挑战，微软正在构建一个生态圈，旨在缩短开发周期，降低开发的复杂性和成本。

下一步将走向何方？

展望未来，声网与微软对双方的合作前景充满了期待。刘斌表示，声网与微软的共同目标是向企业端客户提供更加精准的解决方案。AI的出现对原来优化的内容提出新课题，期待与微软有更好的合作，在用户体验技术提升方面做更多的提升，保证未来提供方案的效果产生最大的价值。另外，微软拥有庞大的客户基础，声网希望尽可能更多地协助微软，为不同类型的客户提供更加针对性、有价值的解决方案。

田灼也对双方的合作寄予了厚望。他指出，声网作为一家顶级的创新公司，与微软在平台构建上有着共同的目标。微软致力于打造一个全方位的平台，而生产结合将是未来几年内的核心关注点。微软的投资策略主要围绕多模态大模型在行业中的应用，旨在助力各行业提升效率。

另外，在未来的3到5年内，微软将专注于推广互补的解决方案。计划结合这些互补的解决方案，助力大多数传统企业和各行各业的传统企业提供现代化创新，以改变其应用。

“当一个新的大赛道开启后，前三年，通常是具有创新精神或前瞻性思维的企业率先进行试验和试错。进入中间阶段后，微软计划利用大模型来改革全球基础类型企业的生产力结构和效率，无论是文本还是多模态。当前，全球经济仍然乏力，或因各种原因无法找到增长点。因此，微软认为，通过大模型改变传统企业的盈利方式，能让他们找到下一个盈利点并获得更好的收益。”田灼说。

写在最后：

我们看到，声网和微软的合作展现了AI技术在实时互动领域的巨大潜力和价值。通过先进AI技术的加持，声网不仅提升了自身产品和解决方案的智能化水平，还为企业和开发者提供了更强大、更便捷的支持，这不仅加速了实时音视频互动应用的创新和发展，还为万千行业的客户带来了更高效、更安全的互动体验。