与Alexa和Siri竞争，OpenAI推出新功能Tasks

1月16日消息，据外媒报道，为了挑战亚马逊的Alexa和苹果的Siri等成熟的虚拟助手，OpenAI为ChatGPT引入了一个名为Tasks的新测试功能。这一创新功能标志着OpenAI进入竞争激烈的虚拟助理市场，利用其AI专业知识扩展ChatGPT的功能，为用户提供更加个性化和主动的数字助理。

Tasks旨在通过自动化各种功能来增强ChatGPT的实用性。用户可以设置自动提示和日程安排功能，比如一次性提醒或定期更新，比如每日天气预报。该功能更进一步，根据以前的ChatGPT交互推荐操作或提醒。重要的是，用户保留了对这些建议的控制权，有能力接受或拒绝它们。

目前，测试版的Tasks允许用户同时管理多达十个活动命令。虽然一些功能，如语音聊天功能和文件上传，还没有提供，但OpenAI表示，这些功能可能会在未来的更新中添加。

Tasks功能最初在网络平台上向ChatGPT Plus、Team和Pro订阅者推出。OpenAI计划在不久的将来将其扩展到其他平台和用户层。

Tasks的引入标志着ChatGPT的重大转变，从会话AI过渡到代理AI助手。此举反映了OpenAI想要在由老牌企业主导的虚拟助手市场上开拓一片天地的决心。