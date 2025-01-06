CES 2025即将来袭，亮点先睹为快！

2025年消费电子展(CES 2025)作为开年首个大型消费科技展，将于当地时间1月7日至10日在美国拉斯维加斯盛大举行。随着展会的日益临近，让我们一同抢先预览那些令人期待的前沿技术。

创新产品抢先发布

在展会正式开始前，各大品牌就已摩拳擦掌，纷纷抢在官方展览开启之前发布自家技术，当地时间1月6日，LG电子、海信、TCL、三星和索尼等公司将率先举行新闻发布会。例如，LG电子将展示全球首款5K2K分辨率的可弯曲游戏显示器以及全新的Gram系列AI笔记本电脑等创新产品;三星也不甘示弱，宣布了即将推出的家用电器和人工智能显示器等一系列新品。

发布会之后，英伟达CEO黄仁勋的主题演讲将拉开官方消费者展的序幕。备受瞩目的是，黄仁勋预计将公布英伟达的RTX 50系列图形处理器，这款GPU堪称游戏界的“神器”，承载着众多玩家的期待。而在英伟达成为全场焦点之前，AMD也会在新闻发布会上展示其在GPU领域的最新进展，有传言称该公司将跳过Radeon RX 8000图形卡系列，直接推出Radeon RX 9000系列。

AI PC带来智能体验

随着CES 2025的正式开幕，各大供应商将带来更多令人瞩目的消费电子产品。

在笔记本电脑领域，华硕计划推出世界上最轻的Zenbook Copilot个人电脑，其32小时的超长电池续航能力更是一大亮点。LG电子的升级版“Gram”系列笔记本电脑更是引人注目，此次共包含4种设备，不仅首次推出“Copilot + PC”的创新模式，还内置了LG自己的AI技术，用户可以在离线状态下运行该公司的大模型，而在联网时则能使用基于云的GPT-40，实现更高效、智能的操作体验。

AI加持的可穿戴设备

在可穿戴设备方面，人工智能也将成为核心驱动力，特别是增强现实(AR)智能眼镜和扩展现实(XR)耳机。

索尼预计将推出其XR耳机，为用户带来更加沉浸式的音频体验;Xreal将展示其最新的One Pro AR眼镜，展现AR技术在智能眼镜上的创新应用;而Looktech等初创公司则将推出更实惠的智能眼镜，让更多消费者能够体验到智能眼镜的魅力。

玩家们的盛宴

除了英伟达和AMD的显卡新品外，CES 2025还为游戏玩家准备了丰富多样的游戏设备。

华硕将发布下一代游戏PC ROG Nuc系列和Strix系列笔记本电脑，并且传闻这两款产品都将搭载即将推出的Nvidia RTX 50 GPU，为游戏玩家带来更强大的性能支持。Alienware则可能会展示具有先进冷却系统的笔记本电脑，确保在高负载游戏运行时也能保持稳定性能。当然，也会有像雷蛇这样的公司，他们向来以独特、创新的游戏概念而闻名，相信在本次展会上也会带来令人惊喜的产品。

此外，CES 2025还将展示更多不同类别的产品，涵盖智能家居、智能汽车、机器人等多个领域，全方位展现科技的魅力与创新。