多款大模型向公众开放，百模大战再升级？

从建起来到用起来，如今，大模型正开始飞入寻常百姓家。

2023年8月31日，百度、商汤科技、智谱AI、百川智能和MiniMax官方发布公告，宣布自家的大模型产品面向全社会开放。据了解，这五家企业通过了《生成式人工智能服务管理暂行办法》审核备案。

除了上述五家企业外，还有字节跳动、中科院、上海AI实验室、360、科大讯飞和阿里云也已通过备案，累计达到11家。其中，科大讯飞于9月5日宣布，讯飞星火认知大模型面向全民开放，用户可以在各大应用商店下载“讯飞星火”App或登录“讯飞星火”官网直接注册使用。同日，360宣布，其自研的认知型通用人工智能大模型“360智脑”面向公众开放，用户可以通过360智脑官网、“360 智脑”App体验，也可以将360安全卫士、360安全浏览器、360搜索升级到最新版本后再进行体验。9月13日，阿里云宣布通义千问大模型正式向公众开放，用户可登录通义千问官网体验，企业用户可以通过阿里云调用通义千问API......

什么是大模型？

那么，什么是大模型，究竟为我们带来了什么呢？

作为一种使用大量文本数据训练的深度学习模型，大模型可以生成自然语言文本或理解语言文本的含义，是通向人工智能的一条重要途径。大模型的设计和训练旨在提供更强大、更准确的模型性能，以应对更复杂、更庞大的数据集或任务，包括自然语言处理、计算机视觉、语音识别、机器翻译、推荐系统、强化学习等。

例如，在文学创作方面，文心一言为例，它可根据对话问题把文学作品的核心内容进行了总结，提出续写作品的建议角度。对于新兴的文学作品衍生版本，文心一言能够回答相关事实性问题。

据百度官方平台数据显示，仅在开放当日，即8月31日0:00-24:00期间，文心一言共回复网友超过3342万个问题，开放下载19小时之内日活跃用户突破100万。值得一提的是，文心一言App还出现在多家应用商店热榜中，并登顶部分应用商店相关排行榜。

在代码编写方面，以360智脑为例，该模型基于360创新的代码生成技术，带来高效的代码能力服务，支持根据自然语言描述或者伪代码生成可执行代码，快速完成编程任务。据悉，360智脑可以生成Python、Java、C++等编程语言的代码。

在翻译方面，在翻译方面，以讯飞星火认知大模型为例，可以实现多语种之间的实时翻译，为人们带来便利。数据显示，9月5日，讯飞星火认知大模型上线后，14小时用户数便突破100万。

由此可见，大模型作为一种强大的工具，对于提升效率和生产力具有重要意义。据市场研究机构IDC对基于大模型的AI市场规模的最新预测，预计中国人工智能市场规模在2023年将超过147亿美元，到2026年这一规模将超过263亿美元。

开放的意义何在？

那么，大模型面向公众开放究竟意味着什么呢？

大模型面向社会开放有以下几个意义：

第一，推动技术发展。大模型的训练需要海量的数据，但在很多领域，缺乏高质量的数据集和可用的数据资源。面向公众开放，可以吸引更多的用户使用和反馈，从而获得更大的数据规模，以驱动技术的发展和产品迭代。

第二，培育创新生态。大模型面向公众开放可以打造出一个更为活跃的生态圈。通过与各领域的专业知识和经验结合，将推动大模型的创新发展。

第三，加速产业升级。需要指出的是，大模型的应用不仅仅局限于特定的领域，也可以在各种不同的场景中发挥作用。面向公众开放，有助于加速推动大模型产业化应用，从而助力各行各业的升级。

我们看到，大模型面向公众开放既是机遇也是挑战。一方面，因为有更多的人可以使用到大模型，实际上也为大模型的应用和推广提供了更多的机遇。另一方面，大模型面向公众的开放还给大模型行业的竞争增加了新的维度，其中包括技术、数据、算力、应用场景等能力。对于那些具备技术优势、对应用场景理解深入的企业而言，可以快速提高市场占有率。而对于技术薄弱的企业来说，必然会面临更大的挑战。

这就需要相关企业不断地适应变化、加强自身实力，才能够在这个持续变化的市场环境中实现可持续发展。

写在最后：

当前，我们正处于以数字化为引领、以智能化为趋势的发展新范式中，人工智能技术已成为推动社会进步的关键引擎之一。相信随着大模型的不断发展和应用，必将推动人工智能快速走向一个更广阔的未来，同时也将为人类社会带来更加深远的影响。