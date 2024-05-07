与谷歌和OpenAI展开竞争？微软将推出大模型MAI-1

5月7日消息，据The Information网站援引知情人士的话称，微软正准备推出一款大模型，与谷歌和OpenAI竞争。

这款被内部称为MAI-1的新模型由Mustafa Suleyman负责，他曾是谷歌的人工智能负责人，最近在担任人工智能初创公司Inflection的首席执行官后转投微软。今年3月，微软以6.5亿美元收购了Inflection的大部分员工和知识产权，这突显了微软对人工智能创新的重视。

据微软内部消息人士透露，虽然MAI-1借鉴了Inflection的专业知识和技术，但它显然是微软的杰作。与微软之前在人工智能领域的尝试相比，这一模式代表着规模上的重大飞跃，需要更强大的计算能力和训练数据，因此，价格也更高。

MAI-1估计有5000亿个参数，准备在人工智能领域与重量级人物竞争。相比之下，OpenAI的GPT-4拥有超过1万亿参数，而Meta平台和Mistral等其他公司的较小模型则在700亿个参数左右徘徊。MAI-1的具体应用仍然是不确定的，取决于它的性能。微软可能会在即将到来的Build 2024开发者大会上展示该模型的功能。

此外，微软最近还推出了一款规模较小的人工智能模型Phi-3-mini，旨在通过具有成本效益的选择扩大其客户群。利用对OpenAI的大量投资，微软将ChatGPT制造商的技术无缝集成到其生产力软件套件中，确保了在生成式AI竞赛中的早期优势。

实际上，微软一直在积累大量的计算资源，包括配备英伟达图形处理单元的服务器集群，以及大量数据，以支持其人工智能开发工作。