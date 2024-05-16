提升办公效率，Google Workspace将整合Gemini

5月16日消息，据外媒报道，谷歌计划从Docs和Gmail开始，将其最新的生成式AI模型集成到Google Workspace中。

谷歌高管在谷歌I/O开发者大会上表示，谷歌预计将在今年推出Gemini 1.5的功能。这些增强功能只是谷歌计划在其产品和服务中添加的许多GenAI功能中的一小部分，所有这些功能都由Gemini 1.5提供支持。

在Workspace中，谷歌将首先在Gmail和Docs中加入AI功能，随后是Sheet、Slides和Drive等。

所有生产力和协作套件的企业供应商都在将类似的人工智能功能整合到产品中，给企业提供了许多选择。不过，metriy的分析师Irwin Lazar表示，企业还需要对这些昂贵服务的投资回报进行客观衡量。

据悉，Gmail和Docs中的Gemini将帮助从销售到人力资源等部门的员工向同事、客户或合作伙伴发送电子邮件或文件。用户点击“帮助我写作”按钮，并在字段中键入一个主题，以获得电子邮件或文档的快速草稿。人们可以选择正式或非正式的语气，并与他人分享他们的意见。

其他功能还包括汇总电子邮件组和分析PDF文档。

谷歌还计划在智能手机版的Docs和Gmail中加入人工智能功能。例如，用户将能够在最近的一次会议中记下一些要点，并将其转化为摘要。

谷歌Gemini商业计划的收费是每个用户每月20美元，企业计划的收费是每个用户每月30美元。微软对微软365版的Copilot收取每位用户每月30美元的费用。

Lazar说，对于一些公司来说，如果人工智能每个月能为每位员工节省一小时的时间，那么这项技术就足以收回成本。其他人则希望从服务中获得更多。