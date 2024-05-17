OpenAI签署协议，采用Reddit数据训练人工智能

5月17日消息，据外媒报道，OpenAI宣布与Reddit建立合作伙伴关系，OpenAI将获得Reddit的数据API的访问权，使这家人工智能公司能够实时、结构化、独家访问Reddit社区产生的大量内容。

两家公司在一份联合声明中表示，该协议将使OpenAI的人工智能工具能够更好地理解和展示Reddit的内容，尤其是最近的话题。Reddit还将为其用户提供基于OpenAI模型的新型人工智能工具，OpenAI将成为Reddit的广告合作伙伴。交易条款没有披露。

据悉，OpenA正越来越多地与媒体建立合作关系，以帮助训练其AI系统，并在其聊天机器人中显示更多实时内容。

Reddit和OpenAI的合作正值两家公司的关键时刻。最近在公开市场首次亮相的Reddit正在寻求新的收入来源。与OpenAI的合作表明，Reddit致力于利用其庞大的用户生成内容库来推动增长和创新。

另一方面，OpenAI将从合作伙伴关系中受益，因为它可以获得丰富多样的最新内容，这对其人工智能模型的开发和改进提供了便利。

尽管这一合作带来了很多潜在的好处，但对用户隐私和数据保护的担忧仍然是网上讨论的焦点。为了解决这些问题，Reddit最近发布了“公共内容政策”(Public Content Policy)，概述了其在访问公共内容和对用户的必要保护方面的立场。该公司向其用户保证，与OpenAI的合作关系与其现有的内容安排是一致的，并且不会改变其数据API条款或开发者条款，这些条款禁止在未经Reddit明确批准的情况下将通过API访问的内容用于商业目的。