软银计划到2025年共投资9.6亿美元，用于开发生成式AI

5月14日消息，据报道，日本运营商软银计划到2025年共投资1500亿日元(约合9.6亿美元)，目的是为其计算设施提供开发世界级生成式AI所需的必要能力。

报告指出，一旦这项预期的投资完成，软银的计算能力可能是日本最高的，因为该运营商试图开发具有世界级性能的日语特定生成式AI。

日经新闻的报道还指出，图形处理器(GPU)将从美国芯片设计公司英伟达购买。软银的目标是，不仅将GPU用于公司自己的生成式人工智能开发，还将其借给其他公司。

在2023年期间，软银投资了200亿日元建设计算基础设施。该报告称，2024年至2025年期间将增加1500亿日元的投资。

软银目前正在开发一个大模型，作为生成式AI的基础。根据该报告，日本电信预计将在2024财年完成具有3900亿个参数的模型的开发，并将最早于明年开始开发具有1万亿个参数的高性能模型。

该报告还强调，软银正在建设提供新服务所需的数据中心。

据彭博社报道，今年2月，软银创始人兼首席执行官孙正义表示，他希望为一家专注于AI微芯片的新公司筹集1000亿美元。

该合资企业名为Project Izanagi，旨在建立一家AI芯片公司，以补充软银的Arm，并挑战英伟达在AI芯片市场的地位。