再升级！讯飞星火认知大模型V3.5正式发布

“在过去一年，在更好的数据和更强的人机协同训练情况下，千亿参数大模型的发展应该要以技术进步，解决真实世界刚需。”科大讯飞董事长刘庆峰说道。

2024年1月30日，科大讯飞举办了主题为“解放生产力 释放想象力”的科大讯飞星火认知大模型V3.5升级发布会，正式公布了基于全国产化算力平台“飞星一号”训练的全民开放大模型讯飞星火V3.5。同时，星火语音大模型、星火开源大模型“星火开源-13B”也同步发布。

据科大讯飞董事长刘庆峰介绍，相较于星火认知大模型V3.0，星火认知大模型V3.5在逻辑推理、文本生成、数学答题、代码、多模态等核心能力均显著提升。其中，文本生成提升7.3%，语言理解提升7.6%，知识问答提升4.7%，逻辑推理提升9.5%，数学能力提升9.8%，代码能力提升8.0%，多模态能力提升6.6%。

值得一提的是，语言理解、数学能力已经超过GPT-4 Turbo，代码能力达到GPT-4 Turbo 96%，多模态理解达到GPT-4V 91%。

刘庆峰指出，从DOS界面到Windows界面成就了微软的传奇;从键盘到触摸有了苹果的神话。而今，全语音的自然交互必将推动产业迎来新的繁荣。在这一进程中，背后的关键技术：语义理解、指令跟随、多轮对话、情绪感知以及拟人化合成共同构成了系统级创新的基石。

据介绍，星火认知大模型V3.5的语义理解和拟人合成能力已经超过了GPT-4 Turbo，指令跟随、多轮对话及情绪感知能力还在快速跟进过程中。“我们非常有信心，2024年上半年还会有非常大的提升。”刘庆峰说。

会上，科大讯飞推出了星火智慧黑板，致力于让黑板从板书工具跃迁为教室AI助手。据了解，星火智慧黑板具备四大特色：1、多模态理解与推荐，让知识的讲解更直观、更生动;2、全自然交互，让老师授课更便捷、更亲近;3、虚拟人辅学，让孩子更能探究、更有兴趣;4、智慧化录课与分享，让师生更高效地回顾课堂重点。

不仅如此，科大讯飞还展示了搭载了语音模型的讯飞翻译机，支持80多种语音，支持35种语种自主识别，多语种自动识别实现更自由沟通。

在发布会的尾声部分，刘庆峰展望了讯飞星火在2024年的战略布局：通用大模型持续对标、行业应用实现超越和自主可控生态繁荣。