挑战谷歌？消息称OpenAI将在5月9日推出搜索引擎

5月6日消息，外媒报道称，据前Mila研究员、麻省理工讲师Lior S爆料，OpenAI可能会在当地时间5月9日上午10点的内部活动上发布搜索引擎，而不是大模型。

Lior S指出，谷歌将于5月14日至15日召开2024年度全球开发者大会Google I/O。这可能是OpenAI的一个策略，目的是在谷歌年度开发者大会之前抢谷歌的风头，预计这家搜索巨头将在大会上发布重大的人工智能公告。目前，OpenAI已经创建了search.chatgpt.com子域名，这预示着该公司可能很快将推出自己的搜索引擎。

2月早些时候，科技媒体The Information报道称，OpenAI正在开发一款网络搜索产品，在其地盘上挑战谷歌。该报道进一步称，该搜索产品将部分由必应提供动力。显然，一些人使用ChatGPT就像使用搜索引擎一样，这促使OpenAI构建谷歌搜索替代品。

OpenAI首席执行官Sam Altman最近在被问及人们将如何访问信息以及OpenAI是否准备好与谷歌搜索较量时表示，“我觉得(谷歌搜索)很无聊。我的意思是，如果问题是我们是否能建立一个比谷歌更好的搜索引擎，那么当然，我们应该这样做。谷歌会向你展示了10个蓝色链接，比如13个广告，然后是10个蓝色的链接，这就像是一种查找信息的方法。但让我兴奋的不是我们可以建立一个更好的谷歌搜索副本，而是也许有一些更好的方法来帮助人们查找、处理和综合信息。”

搜索引擎作为网络重要的基础设施之一，一直是科技巨头们竞相角逐的战场。长期以来，谷歌稳坐搜索引擎市场的头把交椅，据统计机构StatCounter公布的数据，2023年8月，谷歌的全球市场份额占到了约92%，排名第一。

然而，随着近年来人工智能技术的飞速发展，特别是大模型的崛起，OpenAI显然看到了颠覆传统搜索模式的机会。