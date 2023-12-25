2023年大模型热门事件盘点，哪一件让你印象深刻？

日月忽其不淹兮，春与秋其代序。转眼间，2023年已接近尾声。如果说要总结出科技领域2023年的年度热门词汇，那么“大模型”必然是其中之一。

这一年，全球范围内都掀起了一股大模型热潮，作为人工智能技术的重要组成部分，大模型具有强大的学习能力、理解能力和生成能力，因此吸引了众多科技企业更是纷纷入局，并将其视为制胜商业战场的关键。

接下来，就和小编一起，回顾一下2023年大模型领域有哪些大事件吧。

趋势：掀起新一轮AI浪潮

作为生成式AI的一种形式，ChatGPT的火爆让人们看到了该技术的颠覆性，也使生成式AI成为2023年首个风口。

阿里达摩院2023十大科技趋势：生成式AI入选

1月16日，阿里巴巴达摩院正式发布2023年十大科技趋势，包括：生成式AI、Chiplet模块化设计封装、多模态预训练大模型、存算一体、云原生安全、软硬融合云计算体系架构、端网融合的可预期网络、双引擎智能决策、计算光学成像、大规模城市数字孪生。达摩院认为，生成式AI进入应用爆发期，将极大推动数字化内容生产与创造。

评论：随着数字化时代的到来，生成式AI正逐渐成为数字化内容生产与创造的驱动力。无论是个人创作、企业营销还是文化传播，生成式AI都将发挥着越来越重要的作用。

IDC：预计中国人工智能市场规模2023年将超过147亿美元

现如今，生成式AI已经成为企业竞争力的重要组成部分，采用生成式AI将有助于企业保持竞争优势并适应不断变化的市场环境。

据IDC预测，中国人工智能市场规模在2023年将超过147亿美元，到2026年将超过263亿美元。IDC中国副总裁钟振山认为，市场增量将主要源于基于大模型的应用替换过去几年建设的AI应用、生成式AI带来的增量市场和全新的AI赋能的企业级应用。未来，过去通用AI市场日渐饱和，不具备大模型能力的厂商难以维持竞争优势。

评论：随着大模型和生成式AI的崛起，无疑将推动人工智能市场的继续增长，但竞争也将加剧。厂商需要不断创新和适应市场变化，才能在这一充满机遇和挑战的领域中取得成功。

新品：相关产品快速涌现

ChatGPT让人们看到了大模型的巨大潜力，也让越来越多的企业和科研机构开始投入到大模型的研究和开发中，而这种技术也是国内企业在寻求科技创新和发展中无法忽视的机遇。

国内企业跑步入场，国产大模型遍地开花

3月16日，百度在北京总部召开了新闻发布会，正式推出了基于百度新一代大语言模型的生成式AI产品文心一言。紧接着，360集团在3月29日发布了其人工智能战略以及360智脑大模型的1.0版本;在4月11日的阿里云峰会上，阿里巴巴揭晓了其“通义千问”大模型;科大讯飞在5月6日发布了星火大模型;而腾讯则在9月7日上线了其大模型产品――腾讯混元大模型......

随着越来越多国内科技企业的入场，大模型产品可谓是遍地开花。根据北京市经信局公布的数据，截至2023年10月初，国内公开的AI大模型数量已经达到238个。

评论：这表明我国在人工智能领域的强大实力。可以肯定的是，随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，相信未来中国的人工智能产业将会取得更加辉煌的成就。

不作诗，只做事：华为云发布盘古大模型3.0

与文心一言、通义千问等大模型产品不同的是，盘古大模型强调在细分场景的落地应用，主要解决商业环境中低成本大规模定制的问题，用AI赋能千行百业。

7月7日，在华为开发者大会2023(Cloud)期间，华为常务董事、华为云CEO张平安重磅发布盘古大模型3.0，包括 “5+N+X”三层架构，分别对应L0层的自然语言、视觉、多模态、预测和科学计算5个基础大模型、L1层的政务、金融、制造、矿山、气象等N个行业通用大模型、以及L2 层提供了更多细化场景的模型，更专注于政务热线、网点助手、先导药物筛选、传送带异物检测、台风路径预测等具体行业应用或特定业务场景，为客户提供“开箱即用”的模型服务。

评论：从基础通用能力到行业特定应用，再到具体业务场景，形成了一个完整的、具有高度灵活性和扩展性的模型体系。这不仅体现出华为在人工智能领域的深厚积累和技术实力，也进一步加速AI在各行各业的普及和落地。

商业：付费时代已经到来

在行业发展初期，企业通常采用免费模式吸引用户，从而扩大市场份额。然而，随着行业的不断成熟，对大模型研发企业而言，付费模式开始成为实现盈利和确保可持续增长的关键。

文心一言开启付费模式

11月1日，百度正式上线文心一言专业版，定价59.9元/月，连续包月优惠价49.9元/月，开通后可解锁文心大模型4.0。同时，百度还推出文心一言和文心一格的联合会员，价格为99元/月，成为国内首个面向C端收费的大模型产品。

实际上，放眼全球市场，OpenAI是最早推出收费服务的企业。北京时间2月2日，OpenAI公司宣布推出付费试点订阅计划ChatGPT Plus，定价每月20美元，付费版功能包括：高峰时段免排队、快速响应以及优先获得新功能和改进等。

评论：开发和维护大模型需要巨大的研发投入，包括硬件设备、数据资源、人力成本以及持续的技术优化。企业要想实现盈利，就必须要找到合适的商业模式来回收投资并获得利润，而付费模式则是最直接的方式之一。

争议：风险因素不容忽视

随着大模型的持续升温，相关的争议也随之而来，涉及虚假信息制造、数据隐私、欺诈行为等多个方面。

香港大学宣布禁用ChatGPT 学生违规使用将被视为“剽窃”

ChatGPT等生成式AI工具强大的自然语言处理和文本生成能力，为学生撰写论文提供了新的可能性。为了确保学术诚信和知识创造的真实性，香港大学于2月18日向师生发出内部邮件，表明禁止在港大所有课堂、作业和评估中使用ChatGPT或其他AI工具，除非学生事先获得书面同意，否则使用ChatGPT将被视作剽窃;如教师怀疑学生使用ChatGPT等工具，可要求学生进行额外加试。

评论：学术诚信和独立思考作为学术界的核心价值观，应始终得到高度重视和坚守。因此，在使用人工智能等新兴技术时，需要认真思考和权衡其带来的便利与风险，确保技术能够合理、安全和可控地应用。

三星电子禁止员工使用ChatGPT等工具，以防止滥用泄密

据了解，生成式AI技术在处理信息和提供服务时，可能会收集、存储和分析大量数据，这就有可能会涉及企业的敏感信息。

据彭博社5月2日报道，出于安全考虑，三星电子已禁止员工使用ChatGPT、Google Bard和Bing等流行的生成式AI工具，正准备推出内部工具。三星电子的新规禁止在公司所属的电脑、平板电脑、电话及内部网络使用生成式AI系统，但不影响出售给消费者的设备，由用户自行决定。

评论：三星电子此举反映了该公司对信息安全的高度重视和主动管理风险的策略。同时，开发内部工具的举措也体现了该公司在利用AI技术提升业务效率和创新能力方面的长远规划。

写在最后：

总的来说，2023年是大模型快速发展的一年，机遇与挑战并存。一方面，越来越多的企业投入到大模型的研发中，推出了一系列性能强大的大模型产品，为各种应用场景提供了有力的支持。另一方面，随着大模型在各个领域的广泛应用，如何保障数据隐私和安全等问题也日益凸显。

但无论如何，随着技术的不断进步，大模型将会发挥更加重要的作用。至于在2024年，大模型领域会发生怎样的变化？让我们拭目以待。