帮助开发者创造新的AI技术，Hugging Face承诺提供1000万美元免费共享GPU

5月17日消息，据外媒报道，Hugging Face承诺提供1000万美元的免费共享GPU，以帮助开发者创造新的AI技术。目标是帮助小型开发者、学者和初创公司对抗人工智能进步的集中化。

Hugging Face首席执行官Clem Delangue在接受采访时表示，很幸运能够在社区进行投资。之所以有可能进行投资，是因为Huging Face“盈利，或接近盈利”，最近筹集了2.35亿美元的资金，公司估值为45亿美元。

Delangue担心人工智能初创公司与科技巨头竞争的能力。人工智能的大多数重大进步，如GPT-4、谷歌搜索背后的算法和特斯拉的全自动驾驶系统，仍然隐藏在主要科技公司的范围内。而Hugging Face旨在让所有人都能使用最先进的人工智能技术，而不仅仅是科技巨头。

“如果你走开源路线，你会走向一个大多数公司、大多数组织、大多数非营利组织、政策制定者和监管机构实际上也可以做人工智能的世界。因此，在我看来，一种更加分散的方式，是一个更美好的世界。”Delangue说。

访问计算对构建大模型构成了重大挑战，这通常有利于OpenAI和Anthropic等公司，这些公司与云提供商达成了大量计算资源的安全交易。Hugging Face旨在通过一个名为ZeroGPU的新项目将这些共享GPU捐赠给社区，从而创造公平的竞争环境。

共享GPU可由多个用户或应用程序同时访问，从而消除了每个用户或应用都需要专用GPU的需要。ZeroGPU将通过Hugging Face's Spaces提供，这是一个发布应用程序的托管平台，据该公司称，迄今为止，该平台已在CPU或付费GPU上创建了超过300000个人工智能演示。