挑战英伟达？Etched筹集1.2亿美元开发专用AI芯片

6月26日消息，据外媒报道，人工智能初创公司Etched日前宣布，该公司已经筹集了1.2亿美元，计划利用这笔资金进一步开发其专用AI芯片，以挑战英伟达在AI芯片市场的主导地位。

Etched由哈佛辍学生Gavin Uberti和Chris Zhu创建，开发了一款名为Sohu的专用AI芯片，旨在训练、部署和优化用于聊天机器人和图像生成器等人工智能应用中的Transformer模型。Transformer模型是由谷歌公司提出的一种基于自注意力机制的神经网络模型，用于处理序列数据。

Sohu芯片采用台积电的4nm工艺制造，据称与英伟达的GPU相比，该芯片具有卓越的推理性能，同时能耗更低。该公司已收到价值数千万美元的芯片订单，并计划很快推出Sohu开发者云平台。

Etcheed首席执行官Gavin Uberti声称，Sohu在基于Transformer的文本、图像和视频生成器方面比英伟达即将推出的Blackwell GB200 GPU更快、更便宜。

除了Etcheed之外，Taalas也正在做类似的事情，使用定制的芯片运行特定的神经网络，2024年3月，该公司完成了一轮5000万美元的融资。今年4月，以软件为中心的嵌入式边缘机器学习系统集成芯片公司SiMa.ai宣布筹集了7000万美元的新一轮融资。上个月，韩国初创公司DEEPX表示已筹集8050万美元，以实现其专业人工智能半导体的大规模生产。