重塑编程方式？Meta推出LLM编译器

6月28日消息，Meta日前宣布推出一款基于Meta Code Llama构建的LLM编译器，具有额外的代码优化和编译器功能。这种创新有可能改变开发人员处理代码优化的方式，使其更快、更有效、更经济。

Meta在HuggingFace上公开了LLM编译器的7B和13B模型，采用宽松的许可协议，允许用于研究和商业用途。

研究人员在论文中表示，LLM编译器增强了对编译器中间表示(IRs)、汇编语言和优化技术的理解。这种增强的理解使模型能够执行以前为人类专家或专门工具保留的任务。

LLM编译器模型在包含5460亿个LLVM-IR 和汇编代码标记的庞大语料库上进行了训练，并经过指令微调以解释编译器行为，旨在为学术研究人员和行业从业者在编译器优化方面的进一步研究和开发提供一个可扩展的、具有成本效益的基础。

值得一提的是，LLM编译器在代码大小优化方面取得了显著的效果。该模型在测试中达到了自动调优搜索的77%的优化潜力，这一结果可以显著减少编译时间，并提高各种应用程序的代码效率。

由此可见，LLM编译器的问世，不仅标志着软件开发领域的一次飞跃，它通过显著缩短编译时间、提升代码效率，以及引入创新工具来辅助理解与优化复杂系统，为开发者提供了支持。更重要的是，它开辟了人工智能驱动的编译器优化这一全新领域，为探索和实现软件开发方法的根本性突破奠定了基础。

不过，与此同时，LLM编译器的发布引发了人们对软件开发格局变化的质疑。随着人工智能越来越有能力处理复杂的编程任务，这将会重塑未来软件工程师和编译器设计师所需的技能。