辅助高考志愿填报，AI下一个黄金赛道？

俗话说，“高考是三分考，七分报”。如果将高考比作一场没有硝烟的战争，那么志愿填报则是决定战争胜负的关键一役。

高考结束后，面对各高校招生专业、选科要求、招生计划数、往年录取分数线等海量的志愿填报相关数据，如何选择合适的学校和专业，成为摆在很多家长和考生面前的一个复杂任务。特别是在新高考模式下，志愿填报就显得更加重要，稍有不慎便可能导致退档、漏档等风险情况的发生。

(图片来源：千库网)

新高考“新”在哪？

自2014年起，新高考改革分五批在全国范围内推进，在改革过程中，有诸多积极的变化，其中最显著的是考生在选择学科与报考志愿时的自由度和空间得到了大幅提升。然而，这种自由度的增加也带来了对信息需求的急剧增长。

第一，选科制度改革。在新高考模式下，高中教育取消了传统的文理分科，转而实行“3+3”或“3+1+2”的教学模式，这使得考生能够根据自身兴趣和优势进行选择，从而更有可能取得优异的成绩。但这也要求考生在选科时就需要开始关注相关信息，例如所选科目组合能报考哪些学校和专业。

第二，本科批次合并。新高考制度取消了传统的一本和二本之分，将所有本科院校合并为普通本科。这一变化减轻了考生的心理压力，使他们不再过于纠结于学校的标签。然而，这也导致考生在评估学校和专业时需要更多的信息，才能作出选择。

第三，投档模式变化。当前，志愿填报已从原先的“院校”转变为“专业(类)+院校”或“院校专业组”的形式，且可填报的志愿数量大幅增加。例如：辽宁省的本科批次最多可以填报112个志愿，是可报志愿最多的省份;山东考生最多能报96个;其他省份的志愿数量也在80个以上。这无疑为考生提供了更多的选择机会，但同时也增加了选择的复杂性，需要考生和家长掌握更多的信息来制定填报策略。

第四，专业选科调整。许多大学理工类专业的选科要求从单一的物理转变为物理+化学，这一改动对部分考生产生了深远影响，使得他们的选择范围受到限制，并间接影响了其他考生。

不仅如此，数据显示，2024年全国高考报名人数达1342万人，相较2023年增加51万人，增长率达3.95%，再次创历史新高，使得竞争越发激烈。同时，黑龙江、甘肃、吉林、安徽、江西、贵州、广西等七省份作为第四批新高考改革省份迎来首届新高考，由于缺乏历史数据参考，增加了志愿填报的不确定性和复杂性。

诚然，新高考改革为考生带来了更多的选择空间，但同时也加大了对信息的需求和竞争的激烈程度。因此，有越来越多的人选择寻求专业的志愿填报服务以获取帮助。

据艾媒咨询发布的《2024年中国高考志愿填报及就业前景大数据分析报告》显示，2023年中国高考志愿填报市场付费规模为9.5亿元，近九成高考生愿意选择高考志愿填报服务。另据企查查数据显示，我国现存1462家高考志愿相关企业。注册量方面，2014年至2021年，我国高考志愿相关企业注册量逐年增加，后受教培行业遭遇强监管影响，注册量连续两年腰斩，2024年前五个月，国内已注册21家高考志愿相关企业，已超2023年全年注册量的一半，2024年全年注册量有望实现反弹。

AI助力志愿填报

近年来，随着大模型、生成式AI不断取得突破性进展，将AI技术应用于高考志愿填报，以提升填报的效率和准确性，正逐渐成为一种新的趋势。阿里巴巴、百度、腾讯、网易、抖音等科技企业相继入局高考志愿填报领域，推出各具特色的AI辅助产品和服务，为志愿填报提供支持。

(图片来源：千库网)

例如：2019年，阿里巴巴旗下智能搜索APP“夸克”特别优化搜索，丰富高考信息，推出了“夸克”高考特别版，通过“录取概率免费预测”、“智能高校免费推荐”、“性格测试推荐专业”等功能。近日，夸克App全面升级高考AI搜索、智能志愿工具和独家优质内容等高考信息服务，具体来看：

在高考AI搜索上，考生可以通过高考AI搜索，询问各类与高考志愿相关的问题，在综合全网信息后，会在首条结果中呈现由AI整理总结的回答，包括招录政策、院校专业、生活信息、升学就业等热门内容。在智能志愿工具上，考生在输入省市、分数、位次等信息后，“智能选志愿”会给出冲、稳、保等更加科学及合理的建议。在独家优质内容层面，夸克邀请了诸多在高考志愿填报上有影响力的专家和学者，开启20余场的免费直播。在直播时，考生还可以一键领取相关资料并保存到网盘中。针对不同省份的特点，夸克还提供个性化的志愿填报方法、规则和技巧。此外，夸克还会上线区域榜单、特色学校、专业榜单的内容，以满足不同需求的考生。

百度在2020年推出AI志愿助手，借助AI技术，为考生智能分析历年招生计划、往年录取分数、同水平考生往年报考情况等。今年的AI志愿助手，还推出了专属智能体，无论是高考政策，志愿填报细节，还是院校专业选择，大模型都能快速理解、精准总结，并结合权威数据，给出准确答案，以提升高考信息获取效率。

2021年，腾讯教育从大数据+AI算法入手，在微信端、QQ端推出“新高考通”模拟志愿填报工具，不仅可以匹配新高考模式，还适配各省高考政策，包括国内顺序、平行2种投档方式，7选3、6选3、3+综合等7类高考模式，28种不同的志愿表规格等，以信息化手段解决考生、家长报考志愿难题。

2022年6月，网易有道推出“有道领世志愿填报系统”，基于学生不同的学业规划路径，通过大数据分析、录取概率测算，以帮助考生科学填报高考志愿。同时，网易还打造了有道领世AI升学规划师，针对具体的志愿填报、选科指导等关键环节，提供个性化的策略指导。

可以说，将AI技术应用于高考志愿填报，可以节省时间和精力，同时提升志愿填报的效率和准确性，这无疑是一种前瞻性和实用性的创新举措。

写在最后：

总体而言，AI高考志愿填报工具以数据为依据，提供智能化的预测，是一个非常好的辅助工具。不过，需要注意的是，在最终确定志愿时，不要完全依赖AI工具，还需综合考虑个人兴趣、优势、潜能等因素。最后，预祝每一位2024高考考生，前程似锦、得偿所愿。